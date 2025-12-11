WSJ: Trump a prezentat un plan “greu de luat în serios” prin care Rusia va relua livrările de gaze în Europa. “E ca la Ialta”

Unii oficiali europeni care au văzut documentele au spus că nu le vine să creadă unele dintre propunerile SUA. Foto: Getty Images

Administrația Trump a prezentat liderilor europeni o anexă la planul de pace propus de SUA care prevede ca economia Rusiei să fie reconectată la afacerile globale, în urma unor investiții ale companiilor americane în sectorul energetic rusesc. Rezultatul final ar trebui să fie, potrivit administrației Trump, la restabilirea fluxurilor de energie rusești către Europa de Vest, potrivit surselor citate de WSJ.

Unii oficiali europeni care au văzut documentele au spus că nu le vine să creadă unele dintre propunerile SUA. Un oficial le-a comparat cu viziunea președintelui Trump de a construi o dezvoltare în stilul Rivierei în Gaza. Un altul, referindu-se la acordurile energetice propuse dintre SUA și Rusia, a spus că este o versiune economică a conferinței din 1945, unde învingătorii celui de-al Doilea Război Mondial au împărțit Europa. „Este ca Ialta”, a spus el.

Europa, care a încercat să elimine gazul rusesc de la invazia Moscovei în Ucraina din 2022 pentru a bloca finanțarea războiului declanșat de Kremlin și a reduce propria dependență de un rival strategic, este reticentă să reia achizițiile de energie dintr-o țară pe care o consideră cea mai mare amenințare la adresa securității sale.

Guvernul german a depus eforturi mari pentru a explica faptul că sancțiunile europene interzic tranzacții financiare legate de repararea sau reutilizarea Nordstream, pe care agenții ucraineni l-au sabotat în 2022.

Relatările au loc în contextul în care, preşedintele francez Emmanuel Macron a avut miercuri, împreună cu alţi lideri europeni, o convorbire telefonică cu preşedintele american Donald Trump, "pentru a încerca să avanseze" asupra planului de pace pentru Ucraina propus de liderul de la Casa Albă.

Liderii europeni sunt împotriva reluării importurilor de gaze rusești

Oficialii europeni spun că se tem că abordarea SUA ar oferi Rusiei răgazul de care are nevoie pentru a-și revigora economia și a se consolida din punct de vedere militar. O nouă evaluare a unei agenții de informații occidentale, revizuită deWSJ, a afirmat că Rusia se află din punct de vedere tehnic în recesiune de șase luni și că provocările legate de gestionarea economiei sale de război, în timp ce încearcă să controleze prețurile, prezintă un risc sistemic pentru sectorul său bancar.

Dacă viziunea SUA va prevala, aceasta ar anula propriile planuri ale Europei de a consolida guvernul Ucrainei din timpul războiului și de a izola economia a Rusiei. Rezultatul este ceea ce mai mulți oficiali au descris ca o cursă frenetică pentru a avansa înainte ca SUA să își impună propriile aranjamente.

Oficialii europeni doresc să folosească fondurile rusești înghețate - deținute în instituțiile europene - pentru a acorda un împrumut guvernului ucrainean, aflat în dificultate, astfel încât acesta să poată cumpăra armele de care are nevoie pentru a se apăra și a continua să funcționeze în timp ce vistieria sa se epuizează.

Astfel, tensiunile de la masa negocierilor nu se mai referă doar la frontiere, ci din ce în ce mai mult la afaceri. Discuțiile par nu doar să pună Rusia împotriva Ucrainei, ci și SUA împotriva aliaților săi tradiționali din Europa.





