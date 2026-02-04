Xi Jinping i-a spus lui Putin că țările lor trebuie să lucreze la un "nou plan grandios"

1 minut de citit Publicat la 12:02 04 Feb 2026 Modificat la 12:02 04 Feb 2026

Xi Jinping i-a spus lui Putin că țările lor trebuie să lucreze la un "nou plan grandios". FOTO Getty Images

Rusia și China ar trebui să lucreze împreună la un "nou plan grandios" pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale, a declarat liderul de la Beijing, Xi Jinping, în cadrul unei videconferințe cu Vladimir Putin.

Președintele chinez Xi Jinping a avut miercuri o convorbire cu omologul său rus Vladimir Putin prin videoconferință, a relatat agenția de presă Xinhua, care nu a dezvăluit deocamdată conținutul acestei discuții.

Cele două țări au puternice legături economice, diplomatice și militare, care s-au consolidat și mai mult după invazia Rusiei în Ucraina în februarie 2022.



Precedenta discuție telefonică între Xi Jinping și Vladimir Putin a avut loc pe 31 decembrie, când au făcut un schimb de urări de Anul Nou.



Jinping și Putin s-au întâlnit la începutul lunii septembrie la Beijing în cadrul unei parade militare organizate de China cu prilejul marcării a 80 de ani de la victoria aliaților asupra Japoniei în cel de-al Doilea Război Mondial.



Discuția de miercuri dimineață între Xi și Putin intervine în contextul în care SUA susțin că sunt aproape de a încheia un acord pentru a pune capăt conflictului în Ucraina.



Delegațiile ucraineană și rusă se întâlnesc miercuri și joi pentru noi discuții la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite (EAU).

China se prezintă ca parte neutră în acest conflict și afirmă că nu a furnizat ajutor letal niciuneia din tabere, contrar SUA și altor țări occidentale.