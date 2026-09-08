Xi Jinping și Andy Burnham au avut prima conversație telefonică. "Să depășim diferențele"

2 minute de citit Publicat la 18:56 08 Sep 2026 Modificat la 18:58 08 Sep 2026

Xi Jinping, preşedintele Chinei, şi Andy Burnham, premierul Marii Britanii. Sursa colaj foto: Hepta

Preşedintele Chinei, Xi Jinping, a invitat marţi Londra "să caute loc de înţelegere" cu Beijingul şi "să garanteze" interesele investitorilor chinezi, în prima sa discuţie cu prim-ministrul britanic, Andy Burnham, potrivit unei media chineze de stat, relatează AFP, conform Agerpres. "Să depășim diferențele, să căutăm puncte comune și să extindem cooperarea reciproc avantajoasă", a precizat cel mai puternic lider comunist chinez din ultimele decenii.

Preşedintele chinez a făcut aceste afirmaţii în timpul unui apel telefonic iniţiat de liderul laburist, a subliniat agenţia Xinhua.

Andy Burnham a venit la putere în luna iulie după demisia predecesorului său, Keir Starmer, care a dat startul unei încălziri a relaţiilor diplomatice sino-britanice.

Relaţiile bilaterale au cunoscut mai mulţi ani de crispare, din cauza tensiunilor legate de situaţia politică din Hong Kong, de excluderea gigantului chinez Huawei din reţeaua 5G sau de criticile britanice privind drepturile omului.

"Deşi naţiunile noastre au sisteme sociale şi realităţi naţionale diferite, interesele lor comune câştigă în faţa divergenţelor", i-a spus Xi Jinping lui Andy Burnham, potrivit Xinhua.

"Cele două ţări trebuie să dea dovadă de încredere şi de respect reciproc. (...). Să depășim diferențele, să căutăm puncte comune și să extindem cooperarea reciproc avantajoasă", a subliniat el, adăugând că cele două țări ar putea colabora în domeniile tehnologiei, educației, sănătății și sectorului financiar.

Keir Starmer a efectuat în ianuarie 2026 prima vizită în China a unui premier britanic în opt ani. Liderul laburist a plecat cu circa zece acorduri de cooperare, în domenii precum sănătatea, serviciile şi migraţia, precum şi cu un acord privind scăderea taxelor vamale chineze asupra whisky-ului.

Regatul Unit a încercat în ultimii ani să-şi reducă dependenţa de China, interzicând gigantul Huawei în reţeaua sa 5G şi excluzând grupul energetic CGN dintr-un proiect de centrală nucleară.

"Sperăm că Regatul Unit va garanta pe deplin drepturile şi interesele legitime ale investitorilor chinezi", i-a spus marţi Xi Jinping lui Andy Burnham, potrivit Xinhua.

Această declaraţie are loc după anunţul guvernului britanic din iulie privind naţionalizarea British Steel, până atunci proprietatea grupului chinez Jingye, pentru a evita închiderea a două furnale.

Beijingul a afimat că se opune cu fermitate acestei decizii. Jingye a cerut o compensare integrală din partea autorităţilor britanice pentru pierderile legate de investiţiile efectuate înainte ca Londra să preia controlul oţelăriei.

La rândul său, Andy Burnham a promis marţi să "abordeze de manieră sinceră şi constructivă" cu Beijingul subiectele delicate, a indicat Downing Street.

Prim-ministrul britanic a abordat subiecte "de securitate internă, războiul purtat de Rusia în Ucraina, situaţia din Hong Kong, drepturile omului şi dosarele consulare care au o importanţă specială" pentru Regatul Unit, potrivit unei dări de seamă privind discuţia celor doi lideri.

Cei doi lideri au evocat de asemenea "importanţa unei cooperări pragmatice pentru a face să progreseze interesele britanice şi chineze şi a accepta provocările mondiale comune", potrivit Downing Street.