YouTube îi recheamă pe conspiraționiștii COVID și pe cei care spun că Trump a câștigat în 2020: Biden ne-a cerut să-i interzicem

2 minute de citit Publicat la 10:43 24 Sep 2025 Modificat la 10:43 24 Sep 2025

YouTube informează congresul că va restabili accesul celor ale căror conturi au fost închise pentru dezinformare. Foto: Getty Images

YouTube se pregătește să redeschidă conturile creatorilor de conținut interziși anterior pe platformă pentru "răspândirea de dezinformări" despre COVID-19 şi alegerile din SUA, scrie Agerpres, care citează AFP.

Informația privind restabilirea accesului acestor utilizatori apare într-o scrisoare trimisă marți de compania-mamă Alphabet unui membru al Congresului.

Schimbarea de politică a YouTube reprezintă o victorie pentru aliații conservatori ai președintelui american Donald Trump, remarcă presa internațională.

Aceștia acuză de mult timp platformele online şi pe așa-numiții "fact checkers" - persoane care verifica informațiile postate online - că sunt de partea forțelor de stânga şi folosesc politicile de combatere a dezinformării ca pretext pentru cenzură.

"În conformitate cu angajamentul companiei față de libertatea de exprimare, YouTube va oferi tuturor creatorilor posibilitatea de a reveni pe platformă, după ce compania le-a eliminat canalele pentru încălcări repetate ale politicilor privind COVID-19 şi integritatea electorală, politici care nu mai sunt în vigoare", afirmă consilierul general al Alphabet într-o scrisoare de cinci pagini către Jim Jordan, președintele republican al Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților.

"YouTube apreciază vocile conservatoare de pe platforma sa şi recunoaște că acești creatori au un public larg şi joacă un rol important în dezbaterea civică", se mai spune în document.

Mai mulți oficiali ai administrațiilor Trump au fost interziși pe YouTube

Scrisoarea nu specifică ce utilizatori sau creatori de conținut sunt în vizorul YouTube pentru a reveni pe platformă.

Potrivit presei internaționale, mai mulți foști și actuali oficiali din cele două administrații Trump s-au numărat printre cei cărora le-a fost interzis în trecut accesul pe YouTube.

Lista îi include pe Dan Bongino, gazda unui show de pe Fox News, numit de Trump director adjunct al FBI, Sebastian Gorka, consilier al lui Trump și șef al anti-terorismului la Casa Albă, și Steve Bannon, fost șef de campanie al actualului președinte în alegerile din 2016.

YouTube se plânge că Administrația Biden a făcut presiuni pentru a-i interzice pe conspiraționiști

În scrisoarea către Jim Jordan, Alphabet a acuzat, de asemenea, administrația fostului președinte Joe Biden că "a făcut presiuni asupra companiei" pentru a impune aceste interdicții.

Congresmanul Jim Jordan, care monitorizează îndeaproape această chestiune de mai mulți ani, a salutat într-un anunț pe X demersul făcut de Alphabet ca pe o "victorie în lupta împotriva cenzurii".

"Nimeni nu le va mai spune vreodată americanilor ce să creadă sau ce să nu creadă", a adăugat el.

Inițiativa nu este singulară.

După ce a achiziționat Twitter, redenumit X, în 2022, miliardarul american Elon Musk a permis, la rândul lui, restabilirea conturilor închise pentru răspândirea dezinformărilor.