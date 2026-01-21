Zăpezi istorice sunt așteptate după ce o rafală de aer arctic a pătruns în nordul SUA: Iarnă autentică pe o zonă vastă

Efectul perturbării Vortexului Polar va însemna o masă de aer rece și ninsori abundente în Europa. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

O furtună de iarnă severă ar putea afecta SUA în weekend, cu cantități record de zăpadă și vreme rece dacă se aliniază mai multe condiții meteo. Furtuna, prognozată să se dezvolte vineri în sudul Statelor Unite, ar putea produce vreme de iarnă periculoasă pe o zonă vastă, potrivit WP.

Ninsoarea ar putea începe în zona D.C. sâmbătă seara sau duminică dimineața și ar putea continua până luni dimineața - ceea ce înseamnă un eveniment potențial de lungă durată care va afecta școlile și afacerile săptămâna viitoare. Cu toate acestea, există posibilitatea ca aerul rece să împingă furtuna atât de departe spre sud încât să rateze în mare parte zona D.C. Există, de asemenea, o mică șansă ca, în funcție de traiectoria furtunii, zăpada să se amestece cu lapoviță sau ploaie înghețată.

„Încrederea în acumularea de zăpadă în acest weekend continuă să crească, dar există încă o gamă largă de rezultate posibile în ceea ce privește cantitățile exacte și severitatea impactului”, a scris marți biroul Serviciului Național de Meteorologie care deservește zona D.C.

Simulările modelului pentru ninsorile din zona D.C. variază în medie între 0 și peste 38 de centimetri. Având în vedere că furtuna este încă la 5 sau 6 zile distanță, este prea devreme pentru a estima cantități specifice.

Aceste evoluții în SUA au loc în contextul în care o nouă perturbare a vortexului polar a început iar un eveniment și mai puternic este prognozat pentru sfârșitul lunii ianuarie, anunță Severe Weather.

Această perturbare slăbește structura vortexului și îi permite să se deformeze, ceea ce favorizează deplasarea aerului arctic spre latitudini mai joase, inclusiv spre Europa.

Care vor fi zonele afectate

O rafală de aer arctic care intră în nordul Statelor Unite miercuri și joi va pregăti scena pentru furtună. Pe măsură ce se îndreaptă spre sud-est spre Coasta de Est, ar putea stabili recorduri de temperatură scăzută vineri și sâmbătă, din zona Marilor Lacuri până la Atlanticul Mijlociu.

Se preconizează că furtuna va prinde contur pe măsură ce o perturbație meteorologică originară din California se va contopi cu o altă perturbație care se îndreaptă spre sud din Canada. Aceasta se va întâmpla probabil deasupra sudului, în apropierea intersecției dintre aerul arctic rece și aerul mai cald care plutește spre nord din Golful Mexic. Dar rămân întrebări cu privire la locația și momentul acestei contopiri, care ar putea afecta prognoza.

Pe măsură ce se formează furtuna, aceasta va răspândi probabil o bandă de zăpadă din Câmpiile de Sud până în Valea Ohio și Atlanticul de Mijloc, ploaia înghețată având loc neobișnuit de departe spre sud, de-a lungul statelor de pe Coasta Golfului, până în sud-est.

Această furtună ar putea produce cantități mari de zăpadă în zona D.C. dacă cele două perturbări meteo se unesc efectiv și atrag aer umed din sud pentru o durată extinsă, în timp ce furtuna se îndreaptă spre estul Carolinei de Nord. Configurații similare din trecut au produs cantități de 20 până la 35 de centimetri în zonă, iar mai multe modele simulează astfel de cantități.