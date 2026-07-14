Mii de zboruri în pericol. Europa recomandă piloților să evite Qatarul, Emiratele Arabe, Kuweitul și Bahrainul

Războiul din Iran pune iar în pericol mii de zboruri. Agenția UE pentru siguranța aviației cere piloților să evite Orientul Mijlociu. Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației le-a cerut companiilor aeriene să evite spațiul aerian al Bahrainului, Kuweitului, Qatarului și Emiratelor Arabe Unite, precum și o parte a Golfului Oman, din cauza războiului din Iran.

Companiile aeriene sunt sfătuite să nu facă zboruri în spațiul aerian al mai multor țări din zona Orientului Mijlociu - mai ales a Peninsulei Arabice - pentru că ele ar putea să fie la risc din cauza războiului în desfășurare între SUA și Israel pe de o parte și Iran de cealaltă. Țările incluse în avertismentul autorității europene sunt Bahrain, Kuweit, Qatar și Emiratele Arabe Unite.

Agenția europeană avertizează companiile și piloții să evite și survolul apelor Golfului Oman.

Informarea autorității europene

„Această informare a fost emisă pe baza informațiilor de care dispun în prezent EASA, Comisia Europeană și statele membre, pentru a transmite date considerate necesare asigurării siguranței zborurilor deasupra zonelor vizate și pentru a indica regiunile cu risc ridicat.

În urma conflictului militar dintre Statele Unite și Iran, pe 8 aprilie 2026 a fost anunțată inițial o încetare temporară a focului, care a rămas în vigoare până la 17 iunie 2026, când cele două părți au semnat un memorandum de înțelegere prin care au prelungit-o cu încă 60 de zile. Aplicarea acordului a fost, însă, marcată de încălcări repetate și grave, ceea ce a creat din nou un nivel ridicat de risc în întreaga regiune a Golfului.

Încercările Iranului de a-și menține controlul asupra Strâmtorii Ormuz, atacurile repetate asupra navelor comerciale și acțiunile militare americane legate de acestea generează riscuri ridicate pentru spațiul aerian al Bahrainului, Kuweitului, Qatarului și Emiratelor Arabe Unite, precum și pentru spațiul aerian de deasupra apelor Golfului Oman aflate la vest de meridianul de 58 grade longitudine estică.

Prezența unor importante baze militare americane în regiune sporește probabilitatea ca statele vizate de acest buletin să fie expuse direct unor atacuri iraniene cu rachete și drone. Spațiul aerian de deasupra zonelor maritime învecinate ar putea fi afectat și de survolul rachetelor sau al dronelor, de operațiuni de interceptare, de căderea unor resturi și de efectele mai ample ale escaladării militare regionale.

Ridicarea nivelului de alertă și activarea sistemelor naționale și americane de apărare antiaeriană sporesc riscul identificării greșite a aeronavelor, al unor angajări neintenționate și al unor efecte colaterale asupra aviației civile. Activitatea militară se poate desfășura cu puțin timp înainte de avertizare sau chiar fără avertizare, într-un spațiu aerian restrâns, reducând considerabil timpul de care dispun operatorii aerieni și furnizorii de servicii de navigație aeriană pentru a limita expunerea prin schimbarea rapidă a rutelor sau prin adoptarea la timp a unor măsuri de gestionare a spațiului aerian.

Autoritățile regionale au impus în diferite etape ale conflictului închideri temporare ale spațiului aerian și alte restricții. Caracterul imprevizibil și evoluția rapidă a activității militare pot îngreuna, însă, aplicarea promptă și eficientă a acestor măsuri.

Evoluțiile militare imprevizibile, combinate cu posibila utilizare a rachetelor, dronelor, aeronavelor de luptă și sistemelor de apărare antiaeriană, creează un risc ridicat pentru zborurile civile la toate altitudinile și nivelurile de zbor în spațiul aerian vizat.

EASA, împreună cu Comisia Europeană și statele membre, va continua să urmărească îndeaproape situația pentru a evalua dacă evoluția amenințărilor și a riscurilor duce la creșterea sau reducerea pericolului pentru operatorii aerieni din UE”.