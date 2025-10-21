Zeci de persoane au ajuns la spital, în Rusia, după ce au cumpărat mâncare de la supermarket

1 minut de citit Publicat la 14:27 21 Oct 2025 Modificat la 14:27 21 Oct 2025

Peste 120 de persoane s-au îmbolnăvit în Rusia, în regiunea siberiană Buryatia, în urma unui focar de intoxicație alimentară în masă. FOTO: Hepta

Peste 120 de persoane s-au îmbolnăvit în Rusia, în regiunea siberiană Buryatia, în urma unui focar de intoxicație alimentară în masă, legat de mâncarea gata preparate, vândută într-un lanț regional de supermarketuri, transmite The Moscow Times.

Autoritățile ruse au declarat, luni, că numărul cazurilor confirmate a crescut de la 89 la 121 în mai puțin de o zi.

Aproximativ 70 de persoane rămân sub supraveghere medicală în capitala regională Ulan-Ude, unde locuitorii au început să caute tratament în weekend pentru simptomele unei infecții intestinale acute. Testele anterioare au confirmat 11 cazuri de Salmonella.

Focarul a fost atribuit produselor fabricate de producătorul de alimente Vostok, care furnizează zilnic aproximativ 2,5 tone metrice de mese gata preparate lanțului de supermarketuri Nikolaevsky.

Inspectorii ar fi descoperit „încălcări grave ale cerințelor sanitare” la locul de producție al companiei, ceea ce a dus la oprirea operațiunilor sale de alimente gata preparate și confiscarea a 6,4 tone metrice de produse din magazine și depozite.

Filiala regională a Comitetului de Investigații din Rusia a declarat că un manager de producție al Vostok a fost acuzat de producerea de alimente nesigure care au cauzat daune grave.

Oficialii au declarat că majoritatea pacienților sunt în stare stabilă, în timp ce ancheta continuă asupra a ceea ce devine unul dintre cele mai mari focare de boli transmise prin alimente din Buryatia din ultimii ani.