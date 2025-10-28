Zelenski a afirmat că "Ucraina nu va lupta decenii întregi", apoi a anunţat în ce condiţii este pregătit pentru negocieri de pace

Zelenski a afirmat că "Ucraina nu va lupta decenii întregi", apoi a anunţat în ce condiţii este pregătit pentru negocieri de pace. Foto: Getty Images

Președintele ucrainean a declarat, marţi dimineaţă, că el este pregătit pentru negocieri de pace oriunde în afară de Rusia și Belarus, dar a subliniat că forțele ucrainene „nu vor face pași înapoi” și nici nu vor ceda teritoriu, conform The Guardian.

Zelenski a trasmis, de asemenea, că Ucraina are nevoie de sprijin financiar european pentru a continua lupta împotriva forțelor rusești încă doi sau trei ani, deoarece planul UE de a utiliza active rusești înghețate este blocat din cauza opoziției Belgiei.

„Am subliniat din nou acest lucru tuturor liderilor europeni. Le-am spus că nu vom lupta timp de decenii, dar trebuie să demonstrați că, pentru o perioadă de timp, veți putea oferi un sprijin financiar stabil Ucrainei”, a declarat Zelenski.

Prim-ministrul belgian Bart de Wever, care se confruntă cu presiuni interne din cauza proiectului de buget al țării, urmează să se întâlnească cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, marţi, iar subiectul sprijinului Ucrainei va fi aproape sigur inclus în discuțiile lor.

Separat, Zelenski l-a îndemnat, de asemenea, pe președintele american Donald Trump să pună mai multă presiune pe liderul chinez Xi Jinping pentru a-și reduce sprijinul pentru Rusia în timpul întâlnirii lor din această săptămână.

Zelenski, după ce Ucraina a atacat Moscova: Vom extinde atacurile cu rachete și drone

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat luni că ţara sa va extinde atacurile cu rachete şi drone asupra mai multor regiuni din Rusia, transmite DPA, preluată de Agerpres.

„Capabilităţile pentru lovituri cu rază lungă sunt o componentă a independenţei noastre şi vor fi elementul cel mai important în garantarea păcii”, a spus Zelenski în mesajul său cotidian adresat conaţionalilor săi.

El a adăugat că liderii militari de la Kiev au discutat despre ţintele potenţiale până la finalul anului, printre care o „extindere geografică” a atacurilor ucrainene.