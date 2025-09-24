Zelenski cere liderilor lumii „să-l oprească pe Putin acum”: „Războiul va deveni mai mare și mai profund. Ucraina e doar prima victimă”

Volodimir Zelenski și-a susținut, miercuri, discursul său de la tribuna ONU. Foto: Profimedia ImagesImages

Președintele Ucrainei a avertizat, miercuri, la ONU că fără acțiuni mai ferme din partea aliaților, Rusia „va continua să accelereze războiul tot mai departe și mai profund” și a spus că „Ucraina este doar prima victimă”.

Liderul ucrainean a criticat slăbiciunea organizațiilor internaționale pentru eșecul lor de a opri Rusia. El a afirmat că „oprirea lui Putin acum este mai ieftină” decât încercările țărilor de a se apăra mai târziu de Rusia.

Referindu-se la inteligența artificială și arme precum dronele, el a declarat: „Trăim acum cea mai distructivă cursă a înarmării din istoria omenirii”, adăugând că trebuie introduse reguli la nivel internațional privind inteligența artificială.

Zelenski a spus că a avut „o întâlnire bună” cu Donald Trump, marți, dar a precizat că, deși apreciază sprijinul SUA, „în cele din urmă, pacea depinde de noi toți”.

Despre Republica Moldova

Zelenski a spus și că Europa nu-și poate permite să lase Republica Moldova să revină pe orbita Rusiei.

„Rusia încearcă să facă din Republica Moldova ceea ce Iranul a făcut odinioară în Liban, iar acum, la fel ca atunci, răspunsul internaţional este insuficient”, a declarat preşedintele ucrainean despre alegerile legislative care au loc, duminică, în Republica Moldova.

„Am pierdut deja Georgia în Europa (...) şi Belarusul se orientează de mulţi ani către o dependenţă faţă de Rusia. Europa nu-şi poate permite să piardă şi Republica Moldova”, a declarat Zelenski.

„Nu există garanții de securitate. Doar prieteni și arme”

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a avertizat, miercuri, în discursul susţinut la Adunarea Generală a ONU, că apartenenţa la NATO nu garantează automat securitatea, pentru că dreptul internaţional şi organizațiile multilaterale au devenit atât de slabe încât nu mai pot garanta supravieţuirea unei ţări atacate, dar a salutat schimbarea poziţiei lui Donald Trump, care, contrar a ceea ce a afirmat până în prezent, a sugerat, marţi, că Ucraina poate recuceri toate teritoriile ocupate de Rusia.

„Dacă o țară doreşte pace, ea trebuie să lucreze cu arme. Este teribil, dar aceasta este realitatea. Nu dreptul internaţional, nu cooperarea ci armele sunt cele care decid cine supravieţuieşte”, a declarat Zelenski.

Pentru o ţară „nu există garanţii de securitate” şi totul depinde de alianţele şi de armele pe care reuşeşte să le obţină, a continuat preşedintele ucrainean, care a avertizat, de asemenea, asupra pericolelor pentru întreaga lume pe care le implică actuala cursă a înarmărilor şi evoluţia războiului contemporan.

El a dat ca exemplu de răspunsuri pe care le consideră insuficiente - reacţia precaută a ţărilor NATO faţă de recentele intruziuni ale unor drone şi avioane de luptă ruseşti în spaţiul aerian al unor ţări membre ale acestei alianţe. Zelenski ar vrea ca aceste ţări să intre în luptă şi să doboare astfel de ţinte.

Preşedintele ucrainean a menţionat şi Coaliţia Voluntarilor, formată din peste 30 de ţări care oferă Ucrainei ajutor militar în războiul cu Rusia şi sunt dispuse să contribuie în diverse moduri la garanţii de securitate post-război pentru Ucraina, coaliţie pe care el a descris-o drept un „model de securitate” multilateral ce poate fi aplicat şi în alte părţi ale lumii, având în vedere neputinţa organizațiilor internaţionale pe care a denunţat-o.

Zelenski a avertizat şi asupra pericolelor „celei mai distructive curse a înarmărilor din istoria omenirii”, pe care diversele conflicte în desfăşurare au alimentat-o, şi a cerut acţiuni imediate pentru a o stopa şi a preveni situaţii precum posibila utilizare a dronelor echipate cu arme nucleare.

„Cu fiecare an cu care continuă acest război, armele devin şi mai mortale, şi numai Rusia este de vină pentru acest lucru”, a susţinut el.

În schimb, preşedintele ucrainean şi-a manifestat în discurs satisfacţia faţă de schimbarea radicală de poziţie a preşedintelui american, Donald Trump, după o discuţie avută cu acesta la New York.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale după această discuţie, Trump a susţinut că „Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, se află în poziţia de a lupta şi de a recupera toată Ucraina în forma sa originală”.

O poziţie în contradicţie cu cea prin care, în februarie, preşedintele american îl certa pe Zelenski în Biroul Oval că nu face pace cu Rusia, avertizându-l că nu are „cu ce negocia” şi nici suficiente trupe pentru a continua războiul.

„Am avut o întâlnire bună cu preşedintele Trump şi am vorbit, de asemenea, cu mulţi alţi lideri influenţi. Împreună, putem schimba multe”, a mai spus Zelenski în discursul de la tribuna ONU. „Desigur, facem tot posibilul pentru a ne asigura că Europa oferă Ucrainei un ajutor real şi, evident, contăm pe SUA”, a completat el.