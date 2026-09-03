Zelenski, furios după ce agenții SBU și GUR s-au împușcat între ei: "Rușine". Rolul rusului Kaplunov

2 minute de citit Publicat la 14:25 03 Sep 2026 Modificat la 14:28 03 Sep 2026

Zelenski s-a enervat după împușcăturile între SBU și GUR. FOTO: Getty Images

Președintele ucrainean a reacționat nervos după ce presa de la Kiev și, ulterior, cea internațională au relatat despre un incident în care ofițerii SBU și GUR - agenții de spionaj ale Kievului - ar fi tras unii asupra celorlalți, notează The Guardian.

Incidentul din data de 2 septembrie s-a soldat cu trei persoane rănite. Ulterior împușcăturilor, au apărut și imagini de la fața locului.

NEW: ?? Moment when Zelensky's special forces shoot each other dead right in the middle of the street



The Clashes between Ukrainian security SBU and intelligence GUR forces broke out in a residential area of Kyiv during the early hours of September 2. pic.twitter.com/0OVyr1Zwes — Megatron (@Megatron_ron) September 3, 2026

În discursul său de miercuri seară, președintele ucrainean a descris situația drept "absolut rușinoasă".

"În Ucraina se poate trage doar asupra ocupanților ruși, pentru apărarea țării. Nicio altă confruntare armată nu va fi considerată vreodată drept ceva permis în statul nostru", a spus Zelenski.

SBU este serviciul de securitate internă al Ucrainei. GUR este serviciul secret al forțelor armate și desfășoară inclusiv activități militare și operațiuni speciale.

Relatările din presa de la Kiev spun că schimbul de focuri a avut loc după ce ofițerii SBU ar fi reținut, luna trecută, un lider al unei unități ruse anti-Kremlin care luptă pentru Ucraina sub supravegherea GUR.

Cei trei răniți provin din rândurile acestui din urmă serviciu de informații. Doi dintre ei ar fi în stare gravă.

Ulterior împușcăturilor, Zelenski a semnat un decret prin care l-a demis pe Oleg Hramov, șeful departamentului SBU responsabil cu protecția secretelor de stat.

Ce rol are opozantul rus Stepan Kaplunov

Stepan Kaplunov, comandantul adjunct al Corpului Voluntarilor Ruși, ar fi fost reținut în luna august, fără să fie pus sub acuzare, de către ofițerii SBU.

Informația provine de la comandantul unității speciale "Timur" a GUR, care include și Corpul Voluntarilor Ruși. Presa ucraineană precizează că această informație nu a putut fi confirmată în mod independent.

La rândul său, avocatul lui Kaplunov, Taras Borovski, susține că în noaptea premergătoare incidentului cu focuri de armă, agenții SBU ar fi efectuat o percheziție în apartamentul clientului său, în absența apărătorului și fără mandat judecătoresc.

Împușcăturile între SBU și GUR au avut loc în timpul dimineții. SBU a prezentat punctul său de vedere, care este diferit de cele anterioare.

Astfel, potrivit SBU, agenții săi documentau presupuse operațiuni teroriste rusești atunci când au fost atacați de membri ai uneia dintre unitățile Forțelor de Apărare ale Ucrainei.

Procuratura Generală a Ucrainei a menționat că "în timpul anchetei din dosarul privind complotul terorist al Federației Ruse, a avut loc un atac armat asupra ofițerilor SBU, care au ripostat".