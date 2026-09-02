Ucraina anunță că a dejucat un complot terorist al FSB pentru uciderea unui lider al opoziției ruse. Cine este Stepan Kaplunov

1 minut de citit Publicat la 23:06 02 Sep 2026 Modificat la 23:06 02 Sep 2026

Pe 1 septembrie, RVC a anunțat pe Telegram că Kaplunov a fost „răpit de persoane necunoscute în curtea locuinței sale”. FOTO: Profimedia Images

Ucraina a dejucat un presupus complot terorist rusesc împotriva opozantului rus Stepan Kaplunov, a declarat miercuri pentru The Kyiv Independent, o sursă din cadrul Forțelor de Apărare ale Ucrainei.

Kaplunov, comandant adjunct al Corpului Voluntarilor Ruși (RVC), care luptă alături de forțele ucrainene, se afla în Ucraina pentru festivitățile de Ziua Independenței, pe 24 august.

Pe 1 septembrie, RVC a anunțat pe Telegram că Kaplunov a fost „răpit de persoane necunoscute în curtea locuinței sale”.

Într-o postare publicată pe Telegram pe 2 septembrie, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat că, împreună cu serviciul ucrainean de informații militare (HUR), a „prevenit un atac terorist pe care Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse îl pregătea împotriva unuia dintre liderii mișcării politice naționale de opoziție din Rusia”.

Sursa din cadrul Forțelor de Apărare ale Ucrainei a confirmat pentru The Kyiv Independent identitatea lui Kaplunov. Locul în care acesta se află în prezent și starea sa nu sunt cunoscute public.

Potrivit SBU, măsurile operative și de anchetă sunt în desfășurare, fără ca instituția să ofere alte detalii.

Rusia a recrutat în repetate rânduri cetățeni ucraineni pentru a strânge informații, a contribui la coordonarea unor atacuri și chiar pentru a participa la tentative de asasinat.

Pe 26 august, s-a anunțat că Poliția Națională a Ucrainei și SBU au dejucat un complot al FSB pentru asasinarea șefului unei companii din domeniul apărării din Kiev.

Metodele de recrutare includ stimulente financiare, constrângerea și șantajul. Persoanele vulnerabile pot fi atrase prin scheme online care promit „bani ușori”, în timp ce cei aflați în teritoriile ocupate sau care au rude deținute ca prizonieri de război (POW) se pot confrunta cu presiuni sau amenințări.