Zelenski îi răspunde lui Le Pen, care a spus că va tăia ajutorul pentru Ucraina dacă ajunge președintă: „Oferim ceva la schimb”

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Volodimir Zelenski i-a răspuns Marinei Le Pen, candidata de extremă dreapta la președinția Franței, după ce aceasta a spus că intenționează să oprească ajutorul financiar pentru Ucraina dacă ajunge la Palatul Elysee la anul. Președintele ucrainean a spus că Franța și Europa beneficiază de experiența acumulată de Ucraina pe câmpul de luptă și că oferă Europei „securitate în schimb”.

„Ucraina oferă securitate în schimb. Oferă securitate și experiență, iar costul nu este atât de mare în comparație cu viețile oamenilor. De aceea, cred că doamna Le Pen nu cunoaște prea bine anumite detalii”, a declarat el pentru Financial Times. „Oferim ceva în schimb, iar acest lucru este foarte important”.

Le Pen a declarat în repetate rânduri, inclusiv într-un interviu recent, că va opri ajutorul financiar pentru Ucraina dacă va fi aleasă președintă a Franței anul viitor. Ea a sugerat, însă, că Franța ar putea continua să instruiască militari ucraineni și să ofere alte forme de asistență, care nu presupun sprijin financiar.

Le Pen, candidata Rassemblement National, se află în prezent pe primul loc în sondaje.

Zelenski a spus că forțele armate și industriile de apărare europene, inclusiv cele franceze, beneficiază de experiența acumulată de Ucraina pe câmpul de luptă. „Este un câștig pentru ambele părți”, a spus el.

Președintele ucrainean a susținut că Le Pen ar trebui să continue să sprijine Ucraina, deoarece experiența militară a acesteia contribuie la îmbunătățirea eficienței sistemului franco-italian de apărare antiaeriană SAMP/T, utilizat în prezent în țara invadată.

„Am făcut numeroase modificări împreună cu specialiștii francezi, pentru că au văzut cum funcționa sistemul înainte și cum funcționează acum”. „Industria franceză are numai de câștigat de pe urma acestor tehnologii, a cooperării și a producției comune”, a adăugat el.

„Eu nu o voi vota... pentru că sunt ucrainean”, a glumit Zelenski.