Zelenski l-a decorat pe Elon Musk cu „Ordinul Libertății” Ucrainei. Ce vrea președintele ucrainean să obțină de la miliardarul american

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a decorat, miercuri, pe Elon Musk cu „Ordinul Libertății”, uan dintre cele mai înalte distincții ale țării, în ciuda anilor de critici ale miliardarului la adresa guvernului de la Kiev și a conflictului larvar dintre cei doi, relatează Euronews.

Decizia de a-i conferi lui Musk una dintre cele mai prestigioase distincții de stat ale Ucrainei vine la câteva luni după ce fondatorul SpaceX a colaborat cu guvernul ucrainean pentru a bloca folosirea ilegală a Starlink de către Rusia. Măsura a perturbat comunicațiile armatei ruse pe câmpul de luptă și a contribuit la încetinirea înaintării acesteia.

Decretul, publicat miercuri pe site-ul președinției ucrainene, menționează „meritele personale deosebite în protejarea vieții și libertății oamenilor” și contribuția lui Musk la relațiile dintre Ucraina și Statele Unite.

Distincția marchează o schimbare surprinzătoare în relația complicată dintre Musk, Ucraina și conducerea țării, în condițiile în care guvernul ucrainean depinde într-o măsură critică de tehnologia sa prin satelit, în ciuda disputelor repetate legate de război și a criticilor tot mai dure ale lui Musk la adresa lui Zelenski.

Starlink, serviciul lui Musk, a fost esențial pentru Ucraina încă din primele zile ale invaziei rusești, asigurând comunicațiile pentru civili, autorități și armată după ce rețelele convenționale au fost avariate sau distruse. Musk a activat serviciul în Ucraina în februarie 2022, după un apel al lui Mihailo Fedorov, pe atunci ministru al transformării digitale.

De atunci, zeci de mii de terminale au devenit esențiale pentru comunicațiile armatei ucrainene pe câmpul de luptă și sunt folosite tot mai mult și pentru operarea dronelor. Forțele ruse au găsit, însă, modalități de a obține ilegal terminale Starlink, în ciuda declarațiilor SpaceX că nu vinde serviciul în Rusia și nu face afaceri cu guvernul sau armata rusă.

La începutul anului 2026, oficialii de la Kiev au declarat că forțele ruse montează tot mai des aceste terminale pe drone de atac. Conexiunea stabilă le permite aparatelor să zboare la joasă altitudine, să reziste bruiajului electronic și să fie controlate de la distanțe mai mari.

Ucraina a apelat direct la SpaceX în februarie, iar Musk i-a răspuns public lui Fedorov, în timp ce inginerii ucraineni și cei ai companiei americane lucrau la măsuri pentru a împiedica accesul neautorizat al Rusiei.

Intervenția a scos încă o dată în evidență rolul extraordinar pe care Musk și companiile sale au ajuns să îl joace într-un război în care comunicațiile prin satelit sunt profund integrate în operațiunile militare.

Relația turbulentă a lui Musk cu Ucraina

Deși Musk a pus Starlink la dispoziția Ucrainei într-un moment critic în 2022, au apărut divergențe privind limitele folosirii tehnologiei în operațiunile militare ucrainene.

Musk a susținut în repetate rânduri că Starlink a fost conceput pentru comunicații, nu pentru a facilita atacuri la mare distanță, și a afirmat că folosirea serviciului pentru lovituri împotriva unor ținte rusești ar putea escalada războiul. Restricțiile impuse de el au avut consecințe directe pe câmpul de luptă.

Potrivit unei investigații de presă din 2025, Musk a ordonat oprirea acoperirii Starlink în anumite părți ale teritoriilor ucrainene ocupate de Rusia în timpul contraofensivei armatei ucrainene din 2022, perturbând operațiunile acesteia.

O altă controversă a vizat Crimeea. Musk a respins o cerere a Ucrainei de a activa Starlink în zona Sevastopolului pentru operațiuni împotriva flotei ruse din Marea Neagră, afirmând că se temea că SpaceX ar deveni astfel „complice în mod explicit la un act major de război și la escaladarea conflictului”.

Ulterior, divergențele au căpătat tot mai mult un caracter politic.

Musk a pus în repetate rânduri sub semnul întrebării continuarea sprijinului occidental pentru Ucraina și a susținut că guvernul de la Kiev ar trebui să caute o soluție negociată pentru încheierea războiului.

El l-a criticat direct și pe Zelenski și a susținut apelurile pentru organizarea de alegeri în Ucraina, în ciuda legii marțiale, care a dus la suspendarea scrutinurilor naționale după declanșarea războiului.

Subiectul a devenit deosebit de tensionat după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, când acesta a început să facă presiuni asupra Ucrainei în privința alegerilor, în paralel cu încercările de a negocia cu Rusia încheierea războiului.

Noi solicitări ale Ucrainei privind Starlink

Ucraina a continuat să colaboreze îndeaproape cu SpaceX în ciuda criticilor lui Musk.

Starlink rămâne profund integrat și, în prezent, de neînlocuit în sistemul de comunicații al armatei ucrainene. Integrarea sa pe drone le-a oferit forțelor ucrainene o modalitate mai fiabilă de a controla aparatele fără pilot în zone în care legăturile radio convenționale sunt vulnerabile la războiul electronic rus.

Tehnologia a devenit deosebit de importantă pentru atacurile din teritoriile ucrainene ocupate de Rusia, unde forțele Ucrainei folosesc tot mai frecvent drone pentru a lovi rute logistice, posturi de comandă și alte obiective militare aflate mult în spatele liniei frontului.

Ucraina încearcă acum să obțină acordul lui Musk pentru folosirea dronelor echipate cu Starlink în atacuri la mare distanță în interiorul teritoriului Rusiei.

Ucraina consideră că tehnologia ar putea permite forțelor sale să lovească lansatoare mobile rusești și nord-coreene de rachete balistice atunci când acestea sunt mutate în poziții de tragere, oferind Ucrainei încă o modalitate de a contracara una dintre cele mai dificile amenințări pentru apărarea sa antiaeriană. Până în prezent, Musk a refuzat să își dea acordul.