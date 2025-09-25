Zelenski spune că are sprijinul lui Trump să lovească Rusia și amenință: „Liderii de la Kremlin au nevoie de buncăre”

2 minute de citit Publicat la 13:30 25 Sep 2025 Modificat la 18:11 25 Sep 2025

"Asigurați-vă că știți unde este cel mai apropiat adăpost", i-a avertizat Zelenski pe cei de la Kremlin. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat într-un interviu pentru Axios că, dacă Rusia nu va pune capăt războiului, oficialii de la Kremlin ar trebui să se asigure că știu unde se află cel mai apropiat adăpost antibombă.

Interviul integral urmează să fie difuzat vineri.

Între timp, publicația a prezentat un fragment.

Avertismentul lui Zelenski către Rusia vine în contextul în care președintele ucrainean susține că are sprijinul explicit al președintelui SUA, Donald Trump, pentru a lovi ținte rusești, precum infrastructura energetică și fabricile de arme.

Liderul de la Kiev a subliniat că, dacă țara sa va primi noi arme cu rază lungă de acțiune din SUA, le va folosi pentru a grăbi sfârșitul războiului.

Zelenski: I-am cerut lui Trump armament nou care să-l aducă pe Putin la masa negocierilor

În discuția cu jurnalistul Axios, Barak Ravid, președintele ucrainean a dezvăluit că i-a adresat o "cerere specială" lui Trump, atunci când cei doi lideri s-au întâlnit în cursul zilei marți.

Concret, Zelenski a solicitat un nou sistem de armament despre care spune că "l-ar forța pe Vladimir Putin să vină la masa negocierilor".

"Președintele Trump știe. I-am spus ieri ce avem nevoie. Un singur lucru. Avem nevoie de el, dar asta nu înseamnă că îl vom folosi. Pentru că, dacă îl vom avea, cred că va crea o presiune suplimentară asupra lui Putin să se așeze la masa negocierilor", a explicat președintele ucrainean.

Liderul de la Kiev, care nu a dorit să spună public despre ce sistem militar e vorba, a adăugat că Trump l-a asigurat că partea americană "va lucra" pentru a răspunde cererii ucrainene.

În ceea ce privește țintele din Rusia, Zelenski a dat asigurări ă Ucraina nu va bombarda civilii.

Zelenski: Trump mi-a spus că putem bombarda centralele energetice ruse și fabricile de armament, dacă rușii le atacă pe ale noastre

"Nu suntem teroriști", a accentuat președintele ucrainean, după care a admis că centrele de putere din Rusia, precum Kremlinul, sunt deseori în discuție.

"Cei de la Kremlin ar trebui să știe unde sunt adăposturile antiaeriene (...) Dacă nu vor opri războiul, vor avea nevoie de ele, în orice caz. Trebuie să știe că, dacă ne vor ataca, le vom răspunde", a continuat el.

"Președintele Trump a spus că, dacă rușii ne atacă centralele energetice, noi le putem ataca pe ale lor", a dezvăluit Zelenski.

Potrivit acestuia, președintele american a spus că același tratament ar trebui să-l aibă fabricile ruse de drone sau bazele de rachete.

Liderul ucrainean a reamintit că Ucraina are deja drone care pot lovi adânc în interiorul teritoriului Rusiei, estimând, totodată, că sistemul de armament american pe care și-l dorește ar grăbi sfârșitul războiului.