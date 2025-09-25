Zelenski vorbește despre retragerea din funcție. Care sunt condițiile și ce vrea să facă după

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că scopul său este să încheie războiul, nu să rămână la putere. FOTO: Hepta

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat în cadrul emisiunii „The Axios Show”, într-un interviu acordat jurnalistului Barak Ravid, că scopul său este să încheie războiul, nu să rămână la putere. El a spus că va cere Parlamentului Ucrainei să organizeze alegeri dacă se va ajunge la un acord de încetare a focului.

Întrebat dacă va considera misiunea sa încheiată odată cu finalul războiului, Zelenski a spus că va fi „pregătit” să se retragă. „Scopul meu este să pun capăt războiului”, a declarat el, „nu să continui să candidez pentru funcții publice.”

Alegerile au fost amânate pe termen nedeterminat din cauza conflictului, un aspect exploatat de critici, inclusiv de președintele Donald Trump. Zelenski a menționat că atât situația de securitate, cât și Constituția Ucrainei reprezintă provocări, dar este convins că organizarea alegerilor este posibilă.

Zelenski a acordat interviul la New York, chiar înainte de a pleca de la Adunarea Generală a ONU spre Kiev. Întrebat dacă se angajează să promoveze organizarea de alegeri în cazul în care se ajunge la un armistițiu de mai multe luni, el a răspuns „da”.

El a precizat că i-a spus lui Trump, cu care s-a întâlnit marți, că „dacă va exista o încetare a focului, putem folosi această perioadă de timp și pot transmite acest semnal parlamentului.” Zelenski a adăugat că înțelege că oamenii ar putea dori „un lider cu un nou mandat” care să poată lua deciziile importante necesare pentru obținerea unei păci de durată.

Președintele ucrainean a recunoscut că problemele de securitate vor face dificilă organizarea alegerilor, dar crede că acest lucru este posibil.

Zelenski a fost ales cu o majoritate covârșitoare în 2019. Dacă nu ar fi fost războiul, mandatul său de cinci ani s-ar fi încheiat în mai 2024. Popularitatea sa a crescut la aproximativ 90% în primele luni ale invaziei ruse. Trump a afirmat în mod fals, în februarie, că aceasta ar fi scăzut la 4%, însă cele mai recente sondaje o plasează mult peste 60%.

Zelenski s-a confruntat cu primele proteste interne majore ale războiului în luna iulie, după ce aliații săi parlamentari au încercat să slăbească agențiile independente anticorupție din Ucraina. Deși decizia a fost rapid inversată, ea a stârnit îngrijorări cu privire la traiectoria democratică a țării sub conducerea sa.

Dacă Zelenski ar susține un proiect de lege pentru organizarea de alegeri, acesta ar fi probabil adoptat cu ușurință, având în vedere majoritatea confortabilă pe care partidul său o deține în parlament.

Alegerile sunt interzise în mod explicit de Constituția Ucrainei în timpul legii marțiale. Chiar dacă acest obstacol ar fi depășit, situația de securitate ar face organziarea extrem de complicată din punct de vedere logistic. Aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei este ocupat de Rusia, iar milioane de ucraineni sunt strămutați.

„Pe durata unui armistițiu, cred că situația de securitate ar putea permite organizarea de alegeri. Așa ar putea fi”, a spus Zelenski.