Zelenski vrea să dea teritoriile din Kursk la schimb pentru teritorii ucrainene ocupate de ruși. Reacția Kremlinului

Forțele ruse vor să recucerească mai multe zone din regiunea Kursk. Foto: Facebook/Defence UA

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marţi pentru ziarul The Guardian că plănuieşte să propună Rusiei un schimb de teritorii pentru a ajuta la încheierea războiului, angajându-se să cedeze Rusiei porţiuni din regiunea Kursk aflate sub control ucrainean. Ulterior, Kremlinul a declarat miercuri că Rusia nu va discuta niciodată despre tranzacţionarea teritoriului ucrainean pe care îl ocupă în schimbul unor zone din regiunea Kursk (din vestul Rusiei), deţinute de Kiev, informează Reuters, potrivit Agerpres.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că forţele ruse vor alunga trupele ucrainene din Kursk, unde Kievul a organizat o incursiune fulger în august anul trecut şi a ocupat porţiuni din acest teritoriu rus.

„Acest lucru este imposibil. Rusia nu a discutat niciodată şi nici nu va discuta vreodată un schimb care să implice teritoriul său”, a insistat Peskov, în conferinţa de presă telefonică zilnică. Peskov a dat asigurări că forţele ucrainene care ocupă o parte din regiunea Kursk vor fi „anihilate” sau „alungate”, potrivit AFP.

Reacţia Kremlinului vine după ce fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev, în prezent vicepreşedinte al puternicului Consiliu de Securitate al Federaţiei Ruse, a calificat marţi drept „prostii” declaraţiile preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski privind cedarea unor teritorii ruse pe care Kievul le ocupă în schimbul unor teritorii ucrainene controlate în prezent de Moscova.

În cazul în care Trump reuşeşte să aducă Ucraina şi Rusia la masa negocierilor, Zelenski spune că intenţionează să ofere Rusiei un schimb direct de teritorii, renunţând la zonele pe care Kievul le deţine în regiunea rusă Kursk de la lansarea unei ofensive surpriză acolo în urmă cu şase luni.

„Vom da la schimb un teritoriu pentru altul”, a spus el, dar a adăugat că nu ştie ce parte a teritoriului ocupat de Rusia ar cere Ucraina în schimb. „Nu ştiu, vom vedea. Dar toate teritoriile noastre sunt importante, nu există nicio prioritate”, a precizat el.

Rusia controlează puţin sub 20% din teritoriul Ucrainei, sau peste 112.000 de kilometri pătraţi, în timp ce Ucraina controlează aproximativ 450 de kilometri pătraţi din regiunea Kursk, din vestul Rusiei, potrivit hărţilor open source ale câmpului de luptă.

Zelenski: Europa ar putea fi ocupată total de armata rusă, dacă nu ar fi Ucraina

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că fără Ucraina, Europa s-ar putea confrunta cu o ocupație rusă pe scară largă din cauza avantajului numeric al Moscovei în trupe.

Zelenski a subliniat diferența de forțe dintre Rusia și Europa, spunând că armata Ucrainei este formată din 110 brigăzi, în timp ce Rusia are 220 și intenționează să se extindă la 250 în acest an. În schimb, țările Europene, inclusiv trupele americane staționate pe continent, au doar aproximativ 82 de brigăzi de luptă, a spus el într-un interviu pentru The Guardian.

„Fără Ucraina, Europa va fi ocupată în totalitate de Rusia, dacă vor ei. Și cred că ei (Rusia) nu au nimic altceva în minte”, a spus Zelenski.

„Astăzi, o armată de 110 brigăzi îi reține pe cei care au 220-230. Dar sunt raportul este de 1 la 2”, a adăugat Zelenski. Președintele a spus că, în timp ce avantajul numeric al Rusiei în comparație cu Ucraina este de doi la unu, în comparație cu Europa, este de trei la unu, ceea ce este suficient pentru o ofensivă eficientă a rușilor.

Zelenski a adăugat că Rusia intenționează să-și mărească forțele cu 12-15 divizii - aproximativ 150.000 de soldați - prin mobilizare și adăugarea de soldați nord-coreeni. Potrivit președintelui, informațiile ucrainene sugerează, de asemenea, că noi recruți ruși vor fi instruiți în Belarus.

„După aceea, ei pot lansa o invazie la scară largă de acolo. Dar cine a spus că va fi pentru Ucraina? Rusia poate invada Polonia sau Lituania”, a avertizat Zelensky.

Președintele a declarat pe 15 ianuarie că armata Ucrainei este formată din 880.000 de soldați însărcinați cu apărarea întregii țări împotriva celor 600.000 de trupe rusești concentrate în anumite zone.