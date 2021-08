Talibanii au deschis focul și au ucis doi oameni la Asadabad, de Ziua Independenței Afganistanului

Sărbătoarea, care a prins centenarul sub fostul guvern, marchează momentul din urmă cu 102 ani, când era semnat Tratatul Anglo-Afgan.

Documentul consfințea încetarea statutului de stat protejat și garanta Afganistanului o relație complet neutră cu Londra.

Joi, oamenii au ieșit pe stradă cu drapelul național în culorile negru, roșu și verde pentru a sărbători momentul însă talibanii, care controlează capitalele regionale, au recurs la violență.

La Asadabad, capitala provinciei Kunar, militanții au deschis focul asupra mulțimii și au ucis cel puțin doi oameni, relatează Al Jazeera, care citează martori locali.

Alte cel puțin opt persoane au fost rănite în panica și îmbulzeala care au urmat.

Relatări care nu pot fi momentan confirmate independent spun că incidentul sângeros ar fi fost declanșat de un localnic, care ar atacat un taliban cu un cuțit.

Scenele similare au avut loc în Jalalabad, unde insurgenții au tras asupra afganilor care fluturau steagul național și au rănit un bărbat și un adolescent.

Cu doar o zi înainte, tot în Jalalabad, talibanii au ucis cel puțin trei persoane - conform unui bilanț actualizat - după ce o mulțime formată din rezidenți de toate vârstele a dat jos steagul taliban din piața cetrală și l-a înlocuit cu drapelul național.

În Khost, militanții au decretat stare de asediu pentru a preîntâmpina protestele, notează Al Jazeera.

Mai mulți afgani și-au riscat viețile și la Kabul, de Ziua Independenței.

Grupuri de civili, inclusiv femei, au purtat steagul național pe străzile capitalei, scandând "Steagul este identitatea noastră" (imaginile următoare)

Today, a large number of people are marching in front of the entrance of the Presidential Palace ARG in Kabul Jan, in which a large number of women and youth are participating, chanting slogans in favor of their country and national flag.#IndependenceDayAfghanistan pic.twitter.com/wTIoQ2N0Kc