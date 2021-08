Talibanii au tras în civili la Jalalabad, după ce protestatarii au dat jos steagul militanților. Haosul revine la Kabul

În capitală, haosul a revenit pe aeroportul din Kabul, după ce islamiștii au tras focuri de armă pentru a ține la distanță mulțimea de oameni disperați care încearcă să părăsească țara.

"Mașinile sunt bară la bară și abia se mișcă. Sunt luptători talibani peste tot și i-am văzut cum încearcă să-i respingă, fizic, pe cei care se duc spre aeroport. I-am văzut și auzit trăgând o mulțime de focuri de armă pentru a dispersa mulțimea. Nu trag spre oameni dar, cu atât de multe persoane și vehicule în jur, oamenii ajung să fie răniți (...)

Nu este clar dacă oamenii au actele în ordine sau dacă au fost respinși și li s-a spus că nu pot trece sau dacă, pur și simplu, nu au cele necesare pentru a intra", relatează reporterul CNN Clarissa Ward, care a privit scena de la circa 200 de metri de intrarea în aeroport și a caracterizat situația drept "haotică și, cu siguranță, periculoasă".

Pe acest fundal, care a caracterizat și ziua anterioară, un avion militar care ar fi trebuit să evacueze cetățeni olandezi a fost forțat să decoleze fără niciun pasager la bord.

Ministerul olandez de externe a precizat, miercuri, că sunt cetățeni olandezi care au fost preluați de alte zboruri ce au decolat de la Kabul.

În estul Afganistanului, la Jalalabad, rezidenți protestatari au escaladat monumentul pe care era arborat steagul taliban, alb, cu declarația de credință, Shahada, scrisă cu negru.

Clipuri video și fotografii distribuite pe rețelele sociale arată cum protestatarii au pus în loc drapelul național negru-roșu-verde, cu stemă în mijloc.

Exact moment when the Taliban flag was removed and Afghan flag installed today in Jalalabad which led to Taliban firing at the crowd of Afghan locals. pic.twitter.com/JJ0G5Ou9uq