„Ziua Z”. Imagini din satelit surprind noi exerciții militare ale Chinei pentru o invazie a Taiwanului

Imagine realizată de sateliții ESA: trei barje de invazie chinezești de tip Shui Qiao conectate între ele, în largul zonei Xiangshan, la 22 noiembrie 2025. Sursa foto: ESA/X

Imagini noi din satelit arată China testându-și barjele de debarcare, despre care analiștii spun că par construite special pentru o invazie a Taiwanului de tip „Ziua Z”.

Marina Chinei este acum cea mai mare din lume după numărul de nave, având peste 370 de nave de război și submarine.

Printre noile ambarcațiuni se numără docuri de debarcare, nave amfibii de asalt mai avansate și barje de debarcare specializate, denumite de analiști Shui Qiao, sau „poduri de apă”, care par concepute special pentru o posibilă debarcare pe plajă în cazul unui atac asupra Taiwanului, potrivit Newsweek.

China consideră insula autoguvernată drept teritoriu propriu și a promis că o va readuce sub controlul său, prin forță dacă este necesar. Forțele Beijingului au intensificat în ultimii ani presiunea prin exerciții militare la scară largă și incursiuni aeriene aproape zilnice peste linia mediană a Strâmtorii Taiwan.

Ce arată imaginile din satelit, mai exact

Imagini din satelit publicate de analistul open-source Brady Africk pe platforma X arată trei dintre barjele chinezești Shui Qiao în largul coastei orașului Ningbo, în provincia Zhejiang, pe 20 noiembrie.

O fotografie separată, realizată de sateliții Agenției Spațiale Europene și analizată de Newsweek, arată trei barje conectate între ele.

Fiecare barjă este echipată cu o rampă de aproximativ 120 de metri care se extinde din prova. Cu mai multe vase conectate, camioanele și tancurile pot fi transferate de pe navele aflate în apropiere direct pe drumurile de coastă de dincolo de plajă.

Experții remarcă însă că Shui Qiao ar fi ținte ușoare și ar avea nevoie de o protecție aeriană și navală substanțială pentru a opera eficient într-o asalt real.

Între timp, Taiwanul și-a intensificat apărarea, inclusiv prin desfășurarea sistemelor de rachete HIMARS, a rachetelor autohtone și a navelor militare, precum și prin creșterea bugetului apărării și extinderea serviciului militar obligatoriu la 1 an, de la 4 luni.

Analist militar: „Sunt foarte lente, foarte mari și ținte imense”

Bryce Barros, analist de securitate și cercetător asociat la think tank-ul GLOBSEC, a declarat anterior pentru Newsweek:

Totul legat de eficiența lor depinde de faptul ca China să aibă control total asupra apelor și spațiului aerian din jurul Taiwanului. Sunt foarte lente, foarte mari și ținte imense. Asta înseamnă că ar necesita sisteme solide de apărare aeriană, sisteme anti-dronă și protecție împotriva vehiculelor navale și subacvatice fără echipaj.”

Oficialii americani cred că Xi a ordonat armatei chineze să fie capabilă să cucerească Taiwanul până în 2027, deși subliniază că acest lucru nu înseamnă că el a decis când sau dacă va lansa un atac.

Într-o conferință de presă susținută miercuri, președintele Taiwanului, Lai, a anunțat planuri de a crește și mai mult bugetul apărării printr-un buget militar „special” de 40 de miliarde de dolari, invocând faptul că China „accelerează pregătirile militare pentru a lua Taiwanul prin forță”.