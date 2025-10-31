Formula 1: McLaren scoate la licitaţie un monopost MCL40A, proiectat pentru 2026. Este prima echipă care vinde un model neconstruit

Între timp, proprietarul va avea o maşină de expoziţie 2025. Foto: Getty Images

McLaren a decis să scoată la licitaţie unul din monoposturile sale MCL40A, proiectat pentru 2026, devenind astfel prima echipă care propune vânzarea unui model încă neconstruit. Câştigătorul licitaţiei va primi maşina la sfârşitul lui martie 2028, "ţinând cont de reglementarea strictă concepută pentru a împiedica rivalii să acceadă la proprietatea intelectuală", informează cotidianul L'Equipe, potrivit Agerpres.



Echipa britanică va scoate la licitaţie, pe 5 decembrie, la Abu Dhabi, una din maşinile sale pentru 2026, iar preţul de start fixat este de 10 milioane de dolari. Monopostul se va număra printre premiile pe care noul proprietar le va câştiga.



Casa de licitaţii RM Sotheby's va fi cea care va propune modelul MCL40A, care va fi pilotat de Lando Norris sau Oscar Piastri. Acest monopost respectă noile reglementări tehnice impuse de FIA, cu aerodinamicitate activă şi un grup motopropulsor hibrid de 1,6 litri turbo V6 furnizat de Mercedes AMG High Performance Powertrains.



Între timp, proprietarul va avea o maşină de expoziţie 2025. Versiunea din 2026 a bolidului de curse va putea fi utilizată pentru demonstraţii şi zile de circuit, în prezenţa inginerilor McLaren pentru a asigura regulile tehnice.



Echipa va garanta un acces exclusiv la centrul tehnologic din Woking, experienţe de ospitalitate la două Grand Prix-uri, între care cel al Principatului Monaco, precum şi la cursele de 24 de ore de la Le Mans şi 500 de mile de la Indianapolis.