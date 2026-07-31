Cum să îți optimizezi cash-flow-ul cu asigurarea de garanții contractuale

Asigurările de garanții contractuale ajută companiile să își protejeze lichiditatea și să susțină dezvoltarea afacerii fără a bloca plafonul de credit bancar.

Dacă participi la licitații publice sau semnezi contracte consistente cu parteneri privați, știi deja că garanțiile contractuale fac parte din regulile jocului. Problema apare în momentul în care aceste garanții îți consumă plafonul bancar și îți limitează accesul la capitalul de lucru.

Rezultatul? Ai contracte semnate, dar presiune pe lichiditate. Amâni investiții, reduci ritmul de dezvoltare sau apelezi la finanțări mai scumpe pentru a acoperi golurile de cash-flow. Asigurarea de garanții contractuale te ajută să eviți acest blocaj. O poți folosi ca instrument de optimizare financiară, astfel încât să susții creșterea firmei fără să îți suprasoliciți liniile de credit.

Pe scurt, această poliță funcționează similar cu garanția bancară, și anume ca o promisiune de plată a unei instituții financiare în favoarea beneficiarului, în cazul în care tu nu îți îndeplinești obligațiile contractuale. Astfel, beneficiarul are o protecție suplimentară, iar tu îți menții lichiditatea și o poți direcționa către proiecte „cash intensive”. Mai jos găsești un ghid în 5 pași care te ajută să iei decizii informate.

1. Identifică tipurile de garanții relevante pentru afacerea ta

Primul pas este să clarifici ce tipuri de garanții îți solicită clienții sau autoritățile contractante. Cele mai frecvente sunt:

Garanția de participare la licitație – de regulă între 0,5% și 2% din valoarea estimată a contractului. Garanția de bună execuție – în majoritatea cazurilor 5–10% din valoarea contractului. Garanția de restituire a avansului – de regulă până la 15% din valoarea cu TVA a contractului, necesară dacă încasezi un avans înainte de livrare sau execuție. Garanția de întreținere (perioada de garanție) – acoperă obligația de a remedia eventuale deficiențe după finalizarea proiectului.

Spre exemplu, dacă gestionezi un contract de lucrări în valoare de 4 milioane lei și trebuie să constitui o garanție de bună execuție de 10%, vorbim despre 400.000 lei. Dacă alegi o scrisoare bancară, banca îți poate bloca această sumă din plafonul de credit sau îți poate solicita un depozit colateral în cash.

În schimb, printr-o poliță de asigurare de garanții, asigurătorul emite documentul de garantare, de regulă, fără să consume direct plafonul bancar, în funcție de condițiile de subscriere. Pentru detalii despre structura acestor soluții, vezi asigurările de garanții și analizează ce tip se potrivește modelului tău de business!

2. Evaluează impactul real asupra cash-flow-ului

Mulți antreprenori analizează doar costul comisionului bancar sau al primei de asigurare. În practică, impactul major apare în fluxul de numerar și în capacitatea de finanțare.

Fă un calcul simplu:

Care este plafonul tău total de credit?

Ce valoare ocupă garanțiile bancare în acest plafon?

Ce investiții sau contracte ai putea susține dacă acel plafon ar rămâne liber?

3. Compară opțiunile de asigurare: cost, plafon, condiții

După ce ai înțeles impactul financiar, compară atent ofertele. Nu te limita la nivelul primei.

Analizează cel puțin următoarele elemente:

Prima de asigurare – procent aplicat la suma garantată.

Tipul de colateral – polițele de garanții solicită în mod uzual bilete la ordin avalizate.

Plafonul global aprobat – suma maximă pe care o poți garanta simultan.

Condițiile de emitere – documente solicitate, termene de aprobare.

Clauza de regres – mecanismul prin care asigurătorul recuperează suma dacă garanția este executată și el plătește beneficiarul.

Acceptabilitatea poliței – verifică dacă beneficiarii tăi acceptă garanții emise de asigurători, în special în zona de privat, în cazul instituțiilor publice ei neavând opțiunea legală de a le refuza.

4. Implementează soluția printr-un broker specializat

Colaborarea cu un broker te ajută să economisești timp și să obții condiții adaptate planurilor tale de creștere. Tu rămâi în rolul de decident; brokerul analizează piața și negociază în numele tău.

Procesul uzual include:

Analiza financiară și tehnică a companiei – bilanț, cont de profit și pierdere, grad de îndatorare, portofoliu de contracte, istoric pe astfel de lucrări, bază tehnică și profesională a companiei etc. Stabilirea plafonului necesar – în funcție de proiectele actuale și cele planificate. Transmiterea dosarului către asigurători – brokerul prezintă compania ta într-un mod structurat și argumentat. Negocierea condițiilor – prime, limite, excluderi, termene de emitere. Monitorizare continuă – actualizarea plafonului pe măsură ce finalizezi sau adaugi proiecte.

5. Stabilește proceduri clare pentru situații de revendicare

Deși obiectivul tău este să execuți contractele fără incidente, trebuie să știi cum funcționează mecanismul în caz de cerere de plată din partea beneficiarului.

Recomandări practice:

Revizuiește clauzele contractuale privind notificările și termenele de remediere.

Asigură-te că documentele de execuție (procese-verbale, situații de lucrări, confirmări de livrare) sunt complete și arhivate corect.

Informează imediat brokerul și asigurătorul dacă apare un litigiu sau o notificare oficială.

Majoritatea polițelor de garanții sunt irevocabile și necondiționate, la prima cerere a Beneficiarului, conform legii. Asta înseamnă că, la primirea solicitării, asigurătorul poate doar să constate dacă sunt îndeplinite condițiile de formă ale cererii și va fi obligat să plătească suma solicitată în maxim 30 zile. Ulterior, în funcție de constatări, analizează culpa și se poate îndrepta fie către Asigurat, prin executarea colateralului, fie către Beneficiar prin acțiune în instanță în caz de executare abuzivă.

Integrează aceste proceduri în sistemul tău de management al riscurilor. Astfel, tratezi garanțiile ca parte din strategia de business.

Dacă gestionezi mai multe proiecte în paralel și vrei să îți optimizezi structura financiară, analizează realist cât capital blochezi în garanții bancare și ce alternativă ai prin asigurare. Discută cu un broker specializat, prezintă-ți planurile de creștere și solicită o simulare adaptată companiei tale. Un dialog bine structurat îți oferă claritate și îți permite să iei decizii care susțin dezvoltarea pe termen lung a afacerii tale.