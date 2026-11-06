Ce porți la sală când afară e frig: 5 pași ca să nu răcești după antrenament

3 minute de citit Publicat la 14:15 06 Noi 2026 Modificat la 14:15 06 Noi 2026

Află cum să te îmbraci pentru sală iarna și ce haine și accesorii să ai în geantă pentru confort după antrenament și drumul spre casă. Sursa foto: shutterstock

Iarna nu trebuie să îți schimbe rutina de mișcare, însă este necesar să îți ajustezi ținuta pentru drumul spre și dinspre sală. După un antrenament intens, tricoul umed, părul ud și câteva minute petrecute în frig îți pot crea o stare neplăcută, mai ales dacă aștepți autobuzul sau mergi pe jos până acasă.

Frigul nu provoacă direct răceala, dar hainele transpirate și lipsa unei schimbări rapide pot accentua senzația de disconfort. Pregătește-ți geanta din timp și alege piese ușor de combinat.

1. Poartă straturi subțiri, pe care le adaptezi ușor

La sală, poți purta un maiou sau un tricou sport care se usucă repede. Materialele sintetice dedicate sportului elimină mai bine umezeala decât bumbacul gros, care poate rămâne ud după cardio sau după un antrenament cu greutăți.

Adaugă un hanorac cu fermoar ori o bluză sport cu mânecă lungă. Le poți da jos la încălzire și le poți îmbrăca imediat după ultima serie. Fermoarul te ajută să reglezi rapid temperatura, mai ales dacă treci de la sala încălzită la aerul rece de afară.

O combinație practică poate include bustieră, tricou tehnic, colanți și hanorac subțire. Dacă preferi o ținută mai relaxată, alege culori neutre precum gri, negru, bleumarin sau maro închis, apoi adaugă un top într-o nuanță mai luminoasă. Încearcă această formulă la următorul antrenament și vezi ce strat îți oferă confort pe traseul tău obișnuit.

2. Alege pantaloni și șosete care rămân confortabile după efort

Pantalonii trening barbati oferă libertate de mișcare pentru orice exerciți fizic pe care-l faci. Pentru zilele reci, multe persoane aleg modele puțin mai groase, iar pentru mers rapid pe bandă optează pentru materiale elastice și mai subțiri.

Schimbă și șosetele dacă sunt umede. O pereche curată face diferența după ce ieși din vestiar în ghete sau sneakers de exterior. Același lucru se aplică lenjeriei sport: un set uscat te ajută să te simți mai bine după un antrenament solicitant.

3. Pune în geantă un set complet de schimb

Nu te baza pe ideea că „nu transpiri prea mult”. În multe zile, mai ales după clase de cycling, alergare sau antrenamente pentru picioare, tricoul devine umed. Un hanorac gros peste el nu rezolvă problema.

Adaugă în geanta de sală:

un tricou curat;

lenjerie și șosete de schimb;

pantaloni lejeri;

prosop mic și o pungă separată pentru hainele purtate;

geacă potrivită pentru temperaturile de afară.

Dacă faci duș la sală, usucă bine părul înainte să ieși. Dacă nu ai această opțiune, schimbă cel puțin primul strat de haine. Îți ia câteva minute și te ajută să eviți drumul spre casă în echipament ud.

4. Separă pantofii de sală de încălțămintea pentru exterior

Pantofii de antrenament au nevoie de talpă potrivită activității tale. Pentru exerciții cu greutăți, caută o talpă stabilă. Pentru alergare, ai nevoie de amortizare, iar pentru clase cu mișcări rapide ajută un model flexibil.

Iarna, merită să păstrezi o a doua pereche pentru exterior. Sneakersii rezistenți la umezeală, ghetele sau bocancii îți protejează picioarele pe trotuare ude și îți lasă pantofii de sală curați. Pune încălțămintea de schimb într-un sac textil și aerisește pantofii sport după ce ajungi acasă.

5. Lasă corpul să se liniștească înainte să ieși în frig

Nu pleca imediat după ultimul exercițiu. Mergi două-trei minute într-un ritm lent, respiră calm și fă câteva mișcări ușoare de mobilitate. Apoi schimbă hainele, bea apă și îmbracă geaca înainte să ieși.

O gustare simplă, precum un iaurt, un fruct sau un sandviș mic, poate fi utilă după efort, mai ales dacă ai avut o zi aglomerată. Somnul suficient și mesele regulate susțin recuperarea pentru rezultate stabile.

De ce te poți simți rău după antrenament

Răceala este provocată de virusuri, nu de frigul de afară. Totuși, frisoanele, oboseala sau durerile musculare pot apărea după efort prea intens, deshidratare, mese sărite sau lipsa somnului.

Redu ritmul și ia pauză dacă ai febră, dureri în piept, tuse puternică, respirație dificilă, vărsături sau diaree. Dacă simptomele persistă, discută cu un medic. Pentru un nas ușor înfundat, alege mișcare lejeră și evită antrenamentele solicitante.

Verifică înainte să pleci dacă ai tricou uscat, lenjerie, șosete, pantaloni lejeri, prosop, geacă și încălțăminte pentru exterior. Pregătește geanta seara, iar dimineața vei pleca mai relaxată și vei avea tot ce îți trebuie după antrenament.