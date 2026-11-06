Tipuri de pantofi bărbătești și când să le porți

Într-o lume în care zilnic apar pe piață noi și noi modele de haine și accesorii, este important ca tu să știi să îți formezi o garderobă capsulă și să eviți să dai banii mereu pe ceva nou. Mai bine alegi produse de calitate superioară, de care mai apoi poți să te bucuri o perioadă lungă de timp decât să cheltuiești mereu pe produse pe care le porți maxim un sezon și mai apoi trebuie să te desparți de ele.

Dacă este să vorbim despre pantofi barbatesti, situația este aceeași ca și în cazul hainelor. Modelele de calitate, nu doar că arată mai bine, însă sunt și mult mai rezistente și te vei putea bucura de ele pentru o perioadă lungă de timp.

Tipuri de pantofi pentru bărbați

Pantofii pentru bărbați nu sunt doar de un singur fel, ci și aceștia se pot clasifica de la eleganți la casual și sunt aleși în funcție de ocazia cu care trebuie să îi porți.

Pantofii eleganți

Perechile de pantofi eleganți pot să fie diferite în funcție de modelul pe care îl alegi.

Oxford sunt cei mai eleganți de pe piață, mai ales dacă alegi culoarea neagră pentru ei. Particularitatea lor este că au șireturi închise, fapt care îi face potriviți pentru evenimentele foarte formale, chiar și black tie, dar și pentru întâlnirile de business.

Pantofii Derby se diferențiază de cei Oxford doar prin sistemul șireturilor, care este unul deschis. Acest lucru le dă un look mai relaxat și astfel pot să fie purtați atât la costum, cât și cu pantaloni chino sau jeanși.

Monk Strap sunt pantofii care, în loc de șireturi, au catarame și se încadrează tot în categoria pantofilor eleganți. Aceștia merg bine la ținute smart casual și business moderne, în același timp.

Loafers și mocasini

Pentru aceste două tipuri de pantofi am creat o categorie specială deoarece ne este destul de greu să îi încadrăm la cei eleganți sau la cei casual, deoarece sunt un mix între cele două.

Ei pot să fie purtați atât la un costum mai lejer, la evenimente care nu cer o eleganță de tip black tie, cât și la pantaloni mai casual precum chino sau chiar și la cei din in, care prin definiție au o ținută mai lejeră.

Pantofii casual

Pantofii casual sunt cei pe care îi porți zi de zi, atunci când nu participi la ocazii elegante. Și aici avem pentru tine mai multe variante din care să alegi.

Ghetele Chelsea, pentru că imediat vine toamna peste noi, sunt un tip de ghete care se potrivesc mai ales unui stil smart-casual care se poate transforma într-unul elegant în funcție de restul ținutei.

Sneakers sunt acei pantofi sport, dar nu tocmai făcuți pentru sport, ci pentru confortul pe care îl oferă. Aspectul merge spre casual, mai degrabă. Orice bărbat ar trebui să aibă cel puțin un model din piele, deoarece se potrivește de minune în ținutele casual, smart-casual și chiar și business mai lejere.

Pantofii sport, sau adidași cum le mai spunem noi generic, se potrivesc în special ocaziilor în care practici un sport anume și, cu siguranță, niciodată pentru cele elegante. De multe ori însă alegem pantofii sport și la ieșiri în oraș sau chiar mers la birou dacă ținuta cerută nu este una elegantă. Sfatul nostru este să alegi în locul lor sneakerșii, fiind o variantă mult mai potrivită și să-i ții pe aceștia pentru momentele în care chiar ai nevoie de ei.

Ideal ar fi să deții cel puțin o pereche din fiecare model. Așa vei fi mereu pregătit pentru orice ocazie ți-ar ieși în cale.