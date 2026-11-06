Black Friday e doar începutul: cum pregătești din timp cardul cadou pentru angajați?

3 minute de citit Publicat la 14:13 06 Noi 2026 Modificat la 14:13 06 Noi 2026

Află cum pot pregăti angajatorii cadourile de Crăciun pentru echipă cu un card cadou virtual, comandat de Black Friday și încărcat în decembrie. Sursa foto: shutterstock

De Black Friday, mulți oameni își pregătesc lista de cumpărături: un produs electrocasnic, haine pentru sezonul rece, produse pentru casă sau cadouri pentru cei dragi. Pentru angajatori, este momentul potrivit să se gândească la beneficiile oferite echipei: cardul cadou poate fi comandat acum și încărcat în decembrie, când se acordă în regim fiscal avantajos. Iată cum pregătești din timp un cadou de Crăciun și ce merită să stabilești de pe acum.

De ce este Black Friday un bun punct de pornire pentru cadoul de Crăciun?

Black Friday deschide sezonul cumpărăturilor de sărbători. Dacă stabilești de pe acum bugetul și lista de beneficiari, ai tot timpul să pregătești cadoul de Crăciun fără grabă. Cardul cadou virtual face planul și mai simplu: se emite rapid, ajunge direct pe e-mail, fără curier sau livrări, și poate fi adăugat în Apple Pay sau Google Pay. Astfel, fiecare coleg îl poate folosi direct de pe telefon.

Cardul se potrivește echipelor diverse, în care oamenii au nevoi diferite în funcție de vârstă sau stil de viață. În loc să ghicească ce cadou ar plăcea fiecăruia, compania le lasă colegilor plăcerea de a alege.

Cum folosesc angajații cardul cadou?

Angajatorul încarcă cardul cu suma stabilită în politica internă de beneficii. Angajații îl folosesc apoi la comercianții parteneri, în magazine fizice sau online.

Fiecare alege ce îi trebuie. Un părinte poate cumpăra haine pentru copil, un coleg poate lua un aparat de bucătărie, iar altcineva poate achiziționa cadourile pentru familie. Pentru colegii care lucrează remote, cardul poate acoperi lucruri utile pentru biroul de acasă, precum o lampă sau un scaun mai comod. Înainte de cumpărături, este util ca angajații să verifice soldul, valabilitatea cardului și magazinele în care îl pot folosi.

Card cadou sau bonus: ce oferă fiecare?

Bonusul salarial intră în venitul lunar și este alocat, de obicei, cheltuielilor curente. Cardul cadou are un rol diferit: este un gest de apreciere, iar angajatul decide cum îl folosește în rețeaua de comercianți disponibilă. Acordat la ocazii speciale, cum este Crăciunul, cardul cadou este scutit de impozit și contribuții sociale în limita a 300 de lei per angajat și per ocazie.

Pentru angajator, această opțiune înseamnă un buget ușor de administrat. Firma stabilește valoarea, beneficiarii și data încărcării, apoi comunică regulile pe scurt. Cardul cadou completează bine alte beneficii, precum cardul de masă sau abonamentele medicale. În plus, este ușor de oferit tuturor colegilor, indiferent de oraș sau de programul de lucru.

Pregătește acordarea din timp

Începe cu scopul: vrei să mulțumești echipei după un an aglomerat sau să oferi un sprijin practic pentru cumpărăturile de sezon. Apoi stabilește bugetul, beneficiarii și data încărcării. O sumă egală pentru toți angajații face regulile ușor de înțeles.

Un calendar simplu te ajută:

noiembrie: stabilești bugetul și criteriile de eligibilitate și comanzi cardurile;

Black Friday: anunți echipa că de Crăciun va primi un card cadou;

decembrie: încarci cardurile și trimiți mesajul final.

Când toate aceste detalii sunt stabilite, încărcarea și comunicarea se pot face rapid, fără întrebări suplimentare.

Comunică beneficiul într-un mod simplu și clar

Un mesaj ușor de înțeles transmite pe scurt ce primește angajatul, cu ce ocazie și unde găsește detaliile practice. De exemplu: „De Crăciun, compania îți oferă un card cadou în valoare de X lei, încărcat în decembrie, pe care îl poți folosi la comercianții parteneri.” Poți folosi Black Friday ca moment de anunț: un mesaj trimis acum le oferă colegilor timp să-și planifice cumpărăturile de sărbători.

Adaugă informații despre sold, valabilitate și persoana de contact în cazul în care apar întrebări suplimentare. Poți menționa și faptul că reducerile și stocurile de sezon sunt stabilite de fiecare comerciant. Dacă ai deja un ghid de beneficii, adaugă cardul cadou acolo, astfel încât toată lumea să găsească informațiile într-un singur loc.

Un beneficiu flexibil pentru sezonul de cumpărături

Cardul cadou le oferă angajaților libertatea de a alege produse utile, exact în perioada cumpărăturilor de sărbători. Pentru companie, totul rămâne simplu atunci când ocazia, beneficiarii, valoarea și pașii administrativi sunt stabiliți din timp. Un astfel de cadou arată că firma se gândește la nevoile reale ale oamenilor și le respectă alegerile.