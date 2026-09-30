Colecția „SuperMașini Sport” se întoarce în lumea “clasicelor” cu Chevrolet Corvette C3. Macheta metalică și revista, la chioșcuri!

1 minut de citit Publicat la 13:45 30 Sep 2026 Modificat la 13:45 30 Sep 2026

Machetele auto din această colecție sunt realizate din metal și plastic, cu atenție la detalii și la o scară de 1:34–1:39. Descoperă ce model și ce elemente vei găsi în numărul 15 al colecției.

Simbol al mașinilor sport americane

Lansat în 1968, modelul C3 a marcat o nouă eră pentru Corvette, consolidându-se ca un simbol american în lumea mașinilor sport clasice. C3 a marcat o schimbare semnificativă în ceea ce privește designul și stilul, distingându-se de predecesorii săi. Nu a fost doar martorul unor schimbări stilistice, ci a beneficiat și de îmbunătățiri ale performanței și de introducerea unor tehnologii avansate pentru acea epocă.

Modelul C3 prezenta linia geamurilor ridicată, o capotă lungă și o formă aerodinamică care îl făcea să iasă în evidență pe șosea. Farurile retractabile, o caracteristică distinctivă, îi accentuau aspectul elegant și unic.

Ediție aniversară pentru Indy 500

Deși restricțiile privind emisiile și crizele petroliere au afectat puterea motoarelor în anii ‘70, Corvette a continuat să fie o forță în segmentul mașinilor “musculoase”. Corvette C3 oferea o gamă de opțiuni de motoare care variau în ceea ce privește puterea și randamentul. Unul din momentele marcante ale modelului C3 a fost lansarea motorului LS5 în 1970, un motor V8 cu o putere impresionantă.

În 1978, Corvette Indy Pace Car Edition a omagiat modelul Corvette ca mașină oficială la cursa 500 de mile de la Indianapolis. Această ediție limitată avea un aspect distinctiv, cu o vopsea specială și cu o grafică ce onorau evenimentul.

Macheta mașinii este realizată din metal cu elemente de plastic, cu atenție la detalii. Scara acestei serii este 1:34 – 1:39, machetele fiind astfel mai mari decât majoritatea celor oferite de alte colecții similare.

Ce vei găsi în numărul 15?

· Macheta metalică Chevrolet Corvette C3 – o mașină americană iconică

· Revista dedicată cu informații despre modelul care a revoluționat Corvette

Calendarul viitoarelor apariții

Colecția „SuperMașini Sport” îți aduce un nou model spectaculos la fiecare două săptămâni:

· Numărul 16 – 15 octombrie 2026: Subaru BRZ – supercarul proiectat de Subaru împreună cu Toyota

· Numărul 17 – 29 octombrie 2026: Shelby Cobra – vedeta curselor de mașini din anii ‘60

Găsești numărul 15 al colecției la chioșcurile de ziare din toată țara începând de joi, 1 octombrie, la prețul de 59,99 lei.

Stoc limitat!