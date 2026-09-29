Cum reduci drumurile la cumpărături fără să faci provizii inutile

Planificarea cumpărăturilor și livrarea produselor grele sau consumate constant pot reduce drumurile inutile la magazin și te ajută să îți organizezi mai bine timpul și bugetul. Sursa foto: Pexels, Gustavo Fring.

Pleci sâmbătă după trei lucruri și te întorci cu șase plase, fără unul dintre ele. Marți seara te oprești din nou, pentru pâine. Joi, pentru apă, fiindcă s-a terminat exact când ai ajuns acasă. Trei drumuri într-o săptămână în care erai convins că faci cumpărături o dată. Cum arată socoteala pusă pe hârtie.

Separă produsele pe care le cumperi constant de cele pe care le alegi pe loc

Pe aceeași listă ajung produse cu ritmuri diferite de consum, iar ele nu se rezolvă la fel.

Prima categorie se repetă previzibil și nu cere nicio decizie din partea ta în ziua respectivă:

● apă, cafea și băuturile pe care le consumi zilnic;

● detergent și produse de curățenie;

● hârtie igienică și alte produse pentru casă;

● hrană pentru animale;

● conserve și alimente neperisabile.

A doua categorie cere prezența ta: legumele și fructele pe care vrei să le vezi înainte să le iei, pâinea proaspătă, carnea, ingredientele pentru ce gătești în weekendul acela.

Prima se poate comanda din timp. A doua rămâne legată de drumul pe care oricum vrei să îl faci.

Mută pe livrare produsele grele și previzibile

Cele mai multe opriri suplimentare se fac pentru lucruri grele, cumpărate în cantități mari tocmai ca să nu le cumperi des. Apa intră aproape întotdeauna aici. Dacă se termină între două sesiuni de cumpărături, ajungi să mergi special după ea și să cari apoi recipientele până acasă.

Un abonament lunar scoate din rutină exact partea asta și îți dă un cost pe care îl poți bugeta și urmări. Poți comanda, de exemplu, apă îmbuteliată la domiciliu în bidoane reutilizabile de 19 litri, în sticle reutilizabile de 8 litri sau în cutii Bag-in-Box de 10 litri, prevăzute cu robinet propriu, care stau pe blatul de lucru. La bidoane și la sticle, ambalajele se plătesc o singură dată și primești la prima comandă un kit de utilizare, iar la Bag-in-Box, un suport gratuit. Pe urmă comanzi pachete de tip „Refill", iar furnizorul aduce recipientele pline și le preia pe cele goale. Există și pachete care includ cafea, dacă vrei să rezolvi ambele produse în aceeași livrare.

Nu rezolvă toată lista. E doar unul dintre produsele pe care nu mai trebuie să le aduci tu. Aceeași logică funcționează și pentru alte produse voluminoase pe care le consumi constant și al căror consum lunar îl cunoști aproximativ.

Fixează o zi pentru marile cumpărături

Cumpărăturile fără zi stabilită se transformă în cumpărături zilnice. Dacă știi că joi seara mergi oricum, nu mai intri marți doar pentru pâine, fiindcă ai unde să amâni.

Ține pe telefon o listă în care adaugi produsul imediat ce observi că se termină. Așa nu mai depinzi de ce îți amintești în drum spre casă.

Pentru produsele care se consumă rapid, merită stabilite și cantități orientative. Dacă o cutie de detergent sau un bax de hârtie igienică îți ajung aproximativ o lună, intră direct pe lista lunară.

Verifică lista înainte să pleci de acasă

Un drum în plus apare frecvent dintr-un motiv banal: ai uitat un produs. Câteva minute de verificare înainte de plecare elimină o parte dintre situațiile astea.

Frigiderul și congelatorul se verifică din reflex. Dulapul cu alimente de bază și produsele pentru casă care nu se consumă zilnic sunt cele care lipsesc exact când ai nevoie de ele.

Grupează apoi lista pe zonele magazinului: produse proaspete, alimente de bază, produse pentru casă, nealimentare. Parcurgi raioanele într-o singură trecere și scazi șansele să îți amintești ceva după ce ai trecut deja de raft.

Socotește câte drumuri au fost cu adevărat necesare

La finalul unei săptămâni, uită-te la câte opriri ai făcut și pentru ce ai mers de fiecare dată. Dacă două dintre ele au fost pentru produse pe care le consumi constant, ele intrau în comanda principală.

Verificarea funcționează și pentru comenzile online. Comenzile separate pentru produse diferite înseamnă mai multe intervale pe care trebuie să stai acasă și să le aștepți.

Nu trebuie să elimini toate drumurile la magazin. Ideea este să nu le mai faci pentru lucruri pe care le poți planifica dinainte, comanda periodic sau include într-o livrare. Astfel, rămân pe lista de cumpărături produsele pe care chiar vrei să le alegi personal, iar cele previzibile nu mai devin motivul unei opriri separate. Sâmbăta următoare pleci tot după trei lucruri. De data asta te întorci cu trei, pentru că restul a intrat în comanda de luni. Marți și joi nu mai ai motiv să te oprești nicăieri, iar seara rămâne cum ai plănuit-o.