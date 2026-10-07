Ultimul număr al Colecției ”Camaro vs Mustang” de joi, la chioșcuri, cu piesele necesare pentru finalizarea machetelor!

Numărul 20 aduce și ultimele componente pentru cele două machete la scara 1:18, care pot fi finalizate și expuse.

Pauză de producție de 8 ani

Povestea rivalității istorice dintre două mărci legendare Camaro și Mustang este departe de a se fi încheiat, dar colecția care a adus față în față cei doi giganți auto americani se oprește la începutul anilor 2000, cu generațiile a patra ale celor două mașini.

Revista cu numărul 20 explică oprirea producției Camaro în anul 2002, când preferințele pieței au început să se îndrepte către SUV-uri inovatoare și mai spațioase, iar vânzările anuale scăzuseră de la 100.000 la 30.000 de exemplare.

În ceea ce privește Mustangul, în 1999, a apărut actualizarea denumită „New Edge“, iar versiunea SVT Cobra venea cu un supraalimentator adăugat la motorul său, un V8 modular care permitea accelerarea de la 0 la 100 km/h în doar 4,5 secunde, datorită celor 390 CP ai săi. Supranumită „Terminator“, această versiune a fost comercializată în ultimii ani ai acestei generații, poziționând-o deasupra modelelor GT și chiar deasupra legendarului Mach 1. Vânzările generației a patra a Mustang, model produs până în 2004, au fost mai stabile, dar tot în scădere.

În prezent, Mustang a ajuns la generația a șaptea, modelul fiind lansat în 2024. Producția Camaro a fost reluată în 2010, după 8 ani de pauză, și au mai fost lansate 2 generații, a cincea și a șasea, modelul din generația a șaptea fiind planificat abia pentru 2028.

Două machete spectaculoase

Cu numărul 20 vin piesele care permit finalizarea celor două machete spectaculoase. Pentru Camaro, primiți anvelopele, le montați pe jante, fixați roțile și așezați macheta pe baza de expunere! Pentru Mustang, sunt incluse eleronul față, parasolarul lunetei, baza de expunere, două șuruburi și eticheta de identificare a modelului. Montați eleronul și parasolarul, fixați caroseria pe șasiu și apoi macheta pe baza de prezentare. Și sunt gata machetele la scara 1:18, finisate în nuanțele autentice ale producătorilor!

Numărul 20, ultimul, este disponibil la chioșcurile de presă din toată țara, începând de joi, 8 octombrie, la prețul de 69,99 lei. Tiraj limitat. Dacă ai ratat primele numere, nu te îngrijora! Ne poți scrie la [email protected] pentru detalii de cumpărare. Doar 20 de numere pentru două machete ale unor mașini legendare - Camaro vs. Mustang!