Cum se împart parfumurile pentru bărbați

Contrar unor credințe comune, parfumurile de bărbați nu sunt toate la fel. foto: unsplash.com

Ai putea spune că să cumperi un parfum pentru un bărbat este lucru ușor că toate miros cam la fel și toți îl folosesc pe același, maxim schimbă două între ele.

Realitatea este însă mult diferită, deoarece bărbații sunt diferiți și au gusturi individuale. Iar parfumurile pentru bărbați se împart și ele în mai multe categorii în funcție de notele pe care le au și de impresia pe care vrea fiecare să o lase în funcție de ocazie.

Soluția, dacă nu cunoști neapărat gusturile celui căruia trebuie să îi cumperi un parfum, este să vezi cam ce iz lasă în urma sa, să alegi parfumuri accesibile pentru barbati , să vezi reacția și apoi să îi cumperi același tip pe viitor. Asta, desigur, dacă îi place. Iar dacă nu ai nimerit din prima gusturile, nu e nimic, ai și alte ocazii să încerci.

Azi îți spunem despre cum poți să alegi un parfum bărbătesc în funcție de aromele pe care le are, pentru ce anotimpuri și ocazii este potrivit și ce impresie poate să lase celor din jur.

Tipuri de parfumuri bărbătești în funcție de arome

Contrar unor credințe comune, parfumurile de bărbați nu sunt toate la fel, ci sunt împărțite în mai multe categorii asemenea celor pentru femei. Este important să știm acest lucru atunci când trebuie să cumpărăm unul fie că este pentru o persoană apropiată sau mai puțin apropiată.

1. Parfumurile citrice au, așa cum și numele le spune, note principale din familia citricelor: portocală, lămâie, gref sau bergamotă. Cel mai bine se potrivesc pe timp de zi, mai ales pentru mersul la birou. Caracteristicile pe care le emană sunt energia, prospețimea, optimismul și încrederea, alături de senzații de curățenie și prospețime în același timp.

2. Parfumurile acvatice se apropie destul de tare de cele citrice atunci când vine vorba despre impresia pe care o lasă celor din jur și anume una de prospețime, curățenie și energie. Notele principale ale acestora sunt cele de ocean, marine, alge sau ozon. Caracteristicile de bază pe care le au sunt faptul că sunt răcoritoare, moderne și lejere.

3. Parfumurile aromatice sunt cele care au notele principale de lavandă, mentă, cimbru sau rozmarin. De cele mai multe ori se poartă și acestea în viața de zi cu zi, mers la birou sau ieșiri cu prietenii, iar impresiile pe care le lasă sunt de prospețime, încredere și rafinament.

4. Parfumurile orientale sunt poate mai puțin cunoscute ca fiind pe placul bărbaților, însă acest lucru nu este exclus. Aromele pe care le au sunt de scorțișoară, cuișoare, mosc, vanilie sau ambră. Acestea sunt de obicei folosite seara, la ocazii speciale mai ales. Impresiile pe care le creează sunt de rafinament, seducție și carismă, asociate în același timp cu misterul, senzualitatea și intensitatea.

5. Parfumurile condimentate se aseamănă destul de tare cu cele orientale, dar au alte note principale, cum ar fi cele de nucșoară, ghimbir, cardamon sau piper. Caracteristicile pe care le au se întind de la energie, la vibrație și căldură, fiind cel mai des folosite în sezoanele reci precum toamna și mai ales iarna. Iar impresiile pe care le lasă celor din jur sunt cele de originalitate, forță și dinamism.

6. Parfumurile lemnoase sunt probabil cele mai întâlnite în lumea bărbaților și, mai nou, și a femeilor deopotrivă. Caracteristicile care le definesc sunt că sunt profunde, elegante și calde, iar impresiile pe care le lasă sunt cele de stabilitate și maturitate, pe lângă cele de masculinitate. Se potrivesc foarte bine și acestea în sezoanele reci și la ocazii formale și elegante.

A alege un parfum potrivit pentru un bărbat nu este o treabă atât de ușoară cum ne-am imagina și este important să știm sau ce preferințe are fiecare, sau ce impresie își dorește să lase celor din jur.