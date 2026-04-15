BBC va concedia 2.000 de angajaţi. Este cea mai amplă reducere de personal a companiei din ultimii 15 ani

BBC va "tăia" până la 2.000 de locuri de muncă, aceasta fiind cea mai mare reducere de personal din ultimii 15 ani. Anunțul vine înainte ca Matt Brittin să-l înlocuiască pe Tim Davie în funcția de director general luna viitoare, notează The Guardian.

Personalul urma să fie informat despre reduceri, care vor afecta aproximativ 10% din cei 21.500 de angajați ai BBC, în cadrul unei întâlniri cu toți angajații, miercuri.

Reducerile de personal, care sunt efectuate înainte ca fostul director executiv al Google, Matt Brittin, să preia funcția de director general luna viitoare, reprezintă cea mai mare rundă de reduceri de locuri de muncă la BBC din 2011 încoace.

Ţintesc reduceri de costuri de 600 de milioane de lire sterline

Compania a anunțat, în februarie, un plan de reducere a costurilor de 600 de milioane de lire sterline, avertizând că acesta va duce la pierderi de locuri de muncă și la încetarea unor programe. Tim Davie, directorul general care își încheie activitatea, a declarat la acea vreme că BBC va trebui să reducă cu 10% baza sa de costuri anuale de aproximativ 6 miliarde de lire sterline în următorii trei ani.

Davie a părăsit BBC pe 2 aprilie, după ce și-a anunțat demisia în noiembrie, în urma controverselor legate de acoperirea unor teme precum Donald Trump, Gaza și drepturile persoanelor trans.

Rhodri Talfan Davies, directorul general interimar al BBC, care conduce reuniunea cu toți angajații, va continua să conducă corporația până la sosirea lui Brittin pe 18 mai. BBC este în negocieri cu guvernul privind reînnoirea cartei sale regale, care expiră la sfârșitul anului viitor, inclusiv mecanismul de finanțare a taxei de licență.

BBC pierde bani din cauza platformelor Netflix și Disney

Taxa de licență a crescut în conformitate cu inflația la 1 aprilie, de la 174,50 lire sterline la 180 de lire sterline anual.

Corporația a câștigat 3,8 miliarde de lire sterline din colectarea taxei de licență anul trecut de la 23,8 milioane de gospodării, plus încă 2 miliarde de lire sterline din activități comerciale și granturi.

Cu toate acestea, numărul gospodăriilor plătitoare de taxă de licență a scăzut cu 300.000 față de anul precedent, pe fondul unei creșteri a evaziunii și al unei creșteri a publicului care urmărește doar platformele digitale rivale, cum ar fi Netflix și Disney.

În februarie, Davie a declarat că BBC „se menține în picioare” în ciuda provocărilor reprezentate de creșterea serviciilor de streaming și de impactul YouTube.

Anul trecut, Ofcom, autoritatea de reglementare în domeniul mass-media, a avertizat că televiziunea de serviciu public – produsă de BBC, ITV și canalele 4 și 5 – devine o „specie pe cale de dispariție” în era streamingului.

BBC încearcă să-și extindă serviciul iPlayer, anunțând inclusiv un acord de conținut cu YouTube în ianuarie.

BBC a declarat anterior: „În ultimii trei ani, am realizat economii în valoare de peste o jumătate de miliard de lire sterline, o mare parte din care am putut reinvesti în producția noastră la nivelul BBC.

„Într-o piață media în rapidă schimbare, continuăm să ne confruntăm cu presiuni financiare substanțiale. Este vorba despre faptul că BBC devine mai productivă și prioritizează oferta noastră către public pentru a ne asigura că oferim cel mai bun raport calitate-preț, atât acum, cât și în viitor.”