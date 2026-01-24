A apărut camera de sinucidere bazată pe inteligența artificială. Poate fi folosită și de cupluri

Sarco se activează atunci când persoana din interior apasă un buton. Foto: Profimedia Images

Inventatorul unei capsule de sinucidere extrem de controversate spune că dispozitivul său trebuie „adus la zi” și anunță integrarea inteligenței artificiale. Din păcate, declarația nu este deloc o glumă macabră, ci un plan cât se poate de real, scrie Futurism.

Philip Nitschke, cunoscut pentru promovarea eutanasiei asistate, a declarat că una dintre componentele esențiale ale dispozitivului său a fost finalizată recent: sistemul de inteligență artificială.

Capsula, numită Sarco, inspirată de termenul „sarcofag”, a fost creată în 2019 și este susținută de organizația pro-eutanasie The Last Resort. În 2024, dispozitivul a fost folosit pentru prima dată într-un caz real, în Elveția, unde o femeie în vârstă de 64 de ani și-a pus capăt vieții cu ajutorul capsulei.

Sarco este o structură imprimată 3D, cu aspect futurist, ce se activează atunci când persoana din interior apasă un buton. În acel moment, capsula este umplută cu azot, iar utilizatorul își pierde conștiența și moare în câteva minute, fără durere, potrivit descrierilor inventatorului.

Până în prezent, cazul din Elveția rămâne singurul în care Sarco a fost folosit efectiv. La scurt timp după deces, autoritățile elvețiene au intervenit și l-au arestat pe Florian Willet, pe atunci copreședinte al organizației The Last Resort, care supraveghea procedura. Acesta a fost reținut sub suspiciunea de complicitate la sinucidere, dar a fost eliberat după două luni.

În Elveția, sinuciderea asistată este legală doar în anumite condiții stricte: persoana trebuie să aibă capacitatea mentală de a lua decizia și trebuie să își provoace singură moartea, fără intervenția directă a unei alte persoane.

Din acest motiv, activarea capsulei prin apăsarea unui buton de către pacient este considerată o soluție juridică fragilă. Și mai delicată este însă evaluarea capacității mentale, exact punctul în care, spune Nitschke, intervine inteligența artificială.

În timp ce lucra la o versiune nouă a dispozitivului, numită „Double Dutch”, concepută pentru cupluri care doresc să moară împreună, Nitschke a avut ideea de a folosi AI pentru a evalua starea psihică a utilizatorilor. Sistemul ar urma să administreze un test psihiatric digital, iar dacă persoana „trece” evaluarea, capsula poate fi activată.

„Această parte nu funcționa atunci când am folosit prima dată dispozitivul”, a recunoscut Nitschke, referindu-se la cazul femeii de 64 de ani. Atunci, evaluarea capacității mentale a fost realizată în mod clasic, printr-o discuție cu un psihiatru din Olanda.

În viitor, spune inventatorul, evaluarea va fi făcută online, printr-un avatar controlat de inteligență artificială. Dacă utilizatorul trece testul, sistemul confirmă că are capacitatea mentală necesară, iar Sarco poate fi folosit în următoarele 24 de ore. Dacă acest interval expiră, testul trebuie reluat.

Modul în care acest sistem ar funcționa în realitate ridică însă numeroase semne de întrebare. Modelele de inteligență artificială sunt cunoscute pentru erori grave, răspunsuri incoerente și probleme serioase în contexte medicale. Mai mult, chatboturile AI se află deja sub atenția autorităților după ce au fost asociate cu cazuri în care utilizatori vulnerabili au fost încurajați indirect să își facă rău.