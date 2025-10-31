A apărut inelul high-tech care înlocuiește mouse-ul: Cum funcționează și cât costă accesoriul care seamănă cu o bijuterie

Inelul Prolo înlocuiește mouse-ul. Sursa foto: Hepta/ Prolo

Un inel high-tech destinat să înlocuiască mouse-ul de calculator a fost lansat pe piață, săptămâna trecută, pe platforma online Kickstarter. Inelul Prolo, proiectat în Statele Unite, este disponibil în trei culori, nu are butoane și cântărește doar cinci grame.

Accesoriul se potrivește pe degetul arătător și are trei componente principale. Acestea sunt un trackpad controlat cu degetul mare, un senzor de mișcare pe șase axe și un trackpad controlat cu degetul arătător al celeilalte mâini.

Controlul complet al cursorului se face în principal cu degetul mare, pentru a indica, a face click, a derula, a mări sau a glisa.

› Vezi galeria foto ‹

Producătorul afirmă că inelul poate recunoaște peste 40 de gesturi aeriene, care pot fi programate pentru nevoi individuale. Acestea includ orice, de la redarea videoclipurilor YouTube până la comutarea între tab-urile de fereastră.

Prolo este conceput pentru a permite mâinilor să rămână pe tastatură, deoarece fiecare instrument de control este disponibil la vârful degetelor.

Cum funcționează inelul care înlocuiește mouse-ul

„Este surprinzător de intuitiv. Pentru controlul de bază al cursorului, majoritatea oamenilor se simt confortabil după doar cinci minute – se comportă ca un trackpad mic,” a declarat Dr. Joey Cheng, CEO-ul Prolo, pentru News Atlas. „După aproximativ 15 minute, utilizatorii pot efectua majoritatea acțiunilor zilnice fără să se gândească la ele. Personalizarea durează puțin mai mult, dar asta face parte din distracție – odată ce utilizatorii încep să creeze propriile gesturi și macrocomenzi, devine un proces creativ, nu unul tehnic. La final, totul se reduce la gesturi și clickuri – logica se simte naturală.”

Deși inelul Prolo poate înlocui complet un mouse pentru jocuri, prezentări și majoritatea sarcinilor de bază pe calculator, există încă anumite limitări.

„Pentru lucrări care necesită o precizie mare – precum modelarea 3D, CAD sau retușarea fotografiilor – inelul Prolo este conceput să completeze, nu să înlocuiască complet mouse-ul. Precizia pointerului este încă limitată de dimensiunea redusă a dispozitivului,” a spus Cheng.

Cât costă Inelul Prolo

Inelul Prolo este compatibil cu o gamă largă de dispozitive și toate sistemele majore. Conectarea acestuia la un computer nu necesită niciun software sau abonament – doar Bluetooth. Există și o aplicație desktop, dar nu este necesar să o instalezi, decât dacă vrei să experimentezi cu multiple configurații avansate.

Dispozitivul necesită aproximativ o oră pentru a se încărca, însă dezavantajul este că bateria sa s-ar putea să se termine înainte să termini o zi de lucru de opt ore. Vine cu o cutie de încărcare echipată cu baterie (care arată mult ca o cutie pentru inele de logodnă) ce poate încărca inelul pentru până la 30 de zile, iar încărcarea completă de la priză durează două ore.

Există mai multe ediții disponibile pentru susținători: de la ediția Basic, care include inelul și un cablu de încărcare pentru o contribuție de 99 USD (prețul de retail planificat fiind 199 USD), până la ediția Founder’s, care include două inele (cu gravură personalizată pe unul dintre ele), ambalaj special și câteva „Surprise Founder Perks” pentru 299 USD.

Dispozitivele ar trebui să fie livrate în decembrie.