Apple, obligată să plătească 250 de milioane de dolari celor care au cumpărat un iPhone în 2024 și 2025. Ce modele sunt vizate

Apple a acceptat să plătească 250 de milioane de dolari pentru a încheia un proces colectiv în care compania era acuzată că a indus în eroare clienții în legătură cu disponibilitatea funcțiilor Apple Intelligence, potrivit The Verge.

Acordul îi vizează pe utilizatorii din SUA care au cumpărat modelele din seria iPhone 16 și iPhone 15 Pro între 10 iunie 2024 și 29 martie 2025.

Persoanele care depun cereri eligibile ar putea primi aproximativ 25 de dolari pentru fiecare dispozitiv eligibil. Suma poate însă să scadă sau să crească până la 95 de dolari per dispozitiv, în funcție de numărul solicitărilor și de alți factori, potrivit firmei de avocatură Clarkson Law Firm, care reprezintă reclamanții.

Reclamanții, dezamăgiți de funcțiile AI

Procesul, deschis în 2025, susținea că reclamele Apple au creat „o așteptare clară și rezonabilă” că funcțiile Apple Intelligence vor fi disponibile odată cu lansarea iPhone 16.

Reclamanții au acuzat compania că dispozitivele au fost livrate cu „o versiune semnificativ limitată sau complet absentă” a funcțiilor AI promise, ceea ce ar fi indus în eroare consumatorii în privința utilității și performanței reale.

Într-o declarație oferită publicației The Verge, purtătoarea de cuvânt a Apple, Marni Goldberg, a spus că firma „a rezolvat această situație pentru a se concentra pe ceea ce face cel mai bine: livrarea celor mai inovatoare produse și servicii pentru utilizatori”.

Compania a introdus treptat noile funcții AI

Apple a prezentat pentru prima dată noile funcții bazate pe inteligență artificială în cadrul evenimentului Worldwide Developers Conference din iunie 2024, inclusiv o versiune personalizată a asistentului Siri.

Însă atunci când iPhone 16 a fost lansat, în septembrie, multe dintre funcțiile promise nu erau încă disponibile, deși telefonul era promovat drept „construit pentru Apple Intelligence”.

Ulterior, compania a introdus treptat noile funcții AI, printre care Image Playground, Genmoji și integrarea ChatGPT în Siri.

Apple a amânat și lansarea noii versiuni personalizate a asistentului Siri, care ar urma să apară mai târziu în acest an.

Compania neagă că ar fi făcut ceva greșit

În aprilie, National Advertising Division din SUA a recomandat companiei să „elimine sau să modifice” afirmația „disponibil acum” folosită pe pagina Apple Intelligence de pe site-ul oficial. Apple a retras și o reclamă pentru iPhone 16 în care actrița Bella Ramsey folosea noul Siri bazat pe AI.

Compania neagă că ar fi făcut ceva greșit și susține că, de la lansarea Apple Intelligence, a introdus zeci de funcții noi în mai multe limbi, integrate în platformele sale și dezvoltate cu accent pe protecția datelor utilizatorilor.

Printre acestea se numără funcții precum Visual Intelligence, traducere live, instrumente de scriere asistată de AI, Genmoji și Clean Up.