Apple pregătește cea mai mare schimbare din ultimii ani. Ce funcție nouă vor avea utilizatorii iPhone, iPad și Mac

Campos va oferi conversații reale, depășind mult capacitățile Siri-ului existent. Foto: Getty Images

Apple plănuiește să transforme Siri într-un chatbot AI complet până la sfârșitul acestui an, marcând intrarea companiei în cursa pentru inteligență artificială generativă dominată de OpenAI și Google, potrivit Bloomberg.

Noul chatbot, numit intern Campos, va fi integrat în iPhone, iPad și Mac, înlocuind interfața actuală Siri. Utilizatorii îl vor putea activa la fel ca pe Siri-ul actual, prin comanda vocală „Siri” sau ținând apăsat butonul lateral al iPhone-ului sau iPad-ului.

Campos va oferi conversații reale, pe modelul ChatGPT sau Google Gemini, depășind mult capacitățile Siri-ului existent și chiar pe cele ale actualizării programate pentru 2026. Funcția va permite căutarea de informații pe web, crearea de conținut, generarea de imagini, rezumarea documentelor și analiza fișierelor încărcate, precum și accesul la date personale pentru găsirea fișierelor, melodiilor, evenimentelor din calendar și mesajelor.

Apple intenționează să integreze noul Siri în toate aplicațiile principale: Mail, Music, Podcasts, TV, Photos și Xcode, permițând utilizatorilor să execute sarcini complexe doar cu vocea, de la editarea fotografiilor până la redactarea mesajelor în email. Spre deosebire de alte tipuri de chatbot, Campos va putea analiza conținutul de pe ecran și va sugera acțiuni și comenzi utile, precum efectuarea de apeluri, setarea timerelor sau lansarea camerei.

Chatbotul ar urma să fie lansat în septembrie 2026, după prezentarea la WWDC în iunie. Actualizarea intermediară Siri 26.4, cu interfața existentă, va include funcții noi, cum ar fi analiza conținutului de pe ecran și accesarea datelor personale, plus căutări web îmbunătățite.

Campos va funcționa atât prin voce, cât și prin tastare, și va rula pe un model AI dezvoltat de echipa Google comparabil cu Gemini, cu posibilitatea de a înlocui ulterior modelul pentru mai multă flexibilitate. Apple ia în calcul și limitarea memoriei chatbotului pentru a proteja intimitatea utilizatorilor.

Această mișcare marchează o schimbare strategică pentru Apple, care până acum a evitat un chatbot conversațional, preferând integrarea AI în funcții native precum instrumentele de scriere, generatorul de emoji Genmoji și sumarizarea notificărilor.

Apple plătește Google aproximativ 1 miliard de dolari anual pentru accesul la modelele AI folosite, dar planifică să integreze Campos pe propriile sisteme și, eventual, să testeze și modele AI locale pentru piața chineză.