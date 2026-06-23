„Avionul viitorului” pentru pasageri va avea doar „corp-aripă”. Fabrica uriașă care îl va produce este în construcție: Cum va arăta Z4

2 minute de citit Publicat la 16:41 23 Iun 2026 Modificat la 16:41 23 Iun 2026

Proiectul pentru modelul de avion Z4 al companiei americani JetZero. Sursa foto: Hepta

JetZero, un start-up american din domeniul aerospațial, a început lucrările la o fabrică de mari dimensiuni destinată producerii unei aeronave revoluționare care ar putea schimba radical atât aviația comercială, cât și cea militară, în Greenbsboro, Carolina de Nord, potrivit unui comunicat al companiei.

Compania dezvoltă modelul Z4, o aeronavă de pasageri și marfă bazată pe conceptul „blended wing body” (corp-aripă integrat), o configurație care renunță la arhitectura clasică a avioanelor.

În locul unui fuselaj tubular pe care sunt montate aripi separate, noul design integrează corpul și aripile într-o singură structură fluidă, astfel încât întreaga aeronavă funcționează practic ca o aripă uriașă.

› Vezi galeria foto ‹

Consum de combustibil cu 50% mai mic

Potrivit dezvoltatorilor, această formă aerodinamică reduce considerabil rezistența la înaintare și necesită mai puțină energie pentru a menține aeronava în zbor. Drept urmare, consumul de combustibil ar putea fi cu până la 50% mai mic, comparativ cu cel al avioanelor convenționale.

Noul concept aduce și avantaje pentru pasageri. Dacă în aeronavele clasice călătorii sunt amplasați într-un fuselaj lung și îngust, designul corp-aripă oferă un spațiu interior mult mai larg și mai generos. În plus, motoarele modelului Z4 sunt amplasate în partea superioară a aeronavei, spre coadă, o soluție care contribuie la reducerea zgomotului perceput în cabină.

Pasagerii nu vor mai avea ferestre: Vor vedea cerul pe ecrane

Există însă și o provocare: din cauza lățimii foarte mari a aeronavei, o mare parte dintre pasageri nu ar avea acces la ferestre tradiționale.

Pentru a compensa acest aspect, JetZero intenționează să transforme pereții interiori ai avionului în ecrane digitale de înaltă rezoluție, care vor putea afișa imagini exterioare în timp real sau alte tipuri de conținut.

Prin combinația dintre eficiență energetică, confort sporit și tehnologii digitale inovatoare, proiectul Z4 este prezentat drept unul dintre cele mai ambițioase demersuri de reinventare a aviației din ultimele decenii.

Dacă va ajunge în producție la scară largă, aeronava ar putea marca o schimbare majoră în modul în care sunt construite avioanele viitorului.