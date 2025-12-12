Cine sunt cei 20 de tineri geniali cu start-up-uri de 100 milioane de dolari. Unul dintre ei și-a construit prima companie la 15 ani

20 de tineri geniali au înființat startup-uri de inteligență artificială și au ajuns să strângă milioane de dolari și să revoluționeze diverse industrii.FOTO: Getty Images

20 de tineri geniali au înființat startup-uri de inteligență artificială și au ajuns să strângă milioane de dolari și să revoluționeze diverse industrii. Mulți au părăsit facultatea sau locurile de muncă pentru a profita de boom-ul inteligenței artificiale. Au gândit proiecte de inteligență artificială în asistența medicală, educație, comerț, cumpărături și au modelat viitorul tehnologiei, scrie Business Insider.

O studentă absolventă de la Stanford a renunțat la studii și a strâns 64 de milioane de dolari pentru compania sa de matematică bazată pe inteligență artificială. Doi boboci de la MIT, care au renunțat la studii, au obținut 2,7 milioane de dolari pentru startup-ul lor de tehnologie pentru poliție.

Aceștia sunt doar câțiva tineri fondatori care au intrat în cursa inteligenței artificiale cu viteză maximă, fiind susținuți de investitori dispuși să parieze cu sume mari în aceste proiecte.

A învățat programare la 7 ani, într-o tabără

Zach Yadegari, în vârstă de 18 ani, și-a vândut prima aplicație de jocuri video la vârsta de 16 ani pentru aproape 100.000 de dolari și a folosit veniturile pentru a finanța Cal AI, o aplicație de nutriție bazată pe inteligență artificială pe care a co-fondat-o. Și-a descoperit prima dată interesul pentru programare la o tabără de programare unde l-au trimis părinții lui, când avea 7 ani. Ani de zile, a petrecut ore întregi urmărind oameni cum programează jocuri video pe YouTube și încercând să-i imite.

Ideea pentru Cal AI i-a venit în timp ce încerca să lucreze la masa musculară la sală și a aflat rapid că majoritatea rezultatelor vin din dietă. Așa că, el și cofondatorii săi au început să construiască o aplicație de urmărire a caloriilor care integrează tehnologia inteligenței artificiale. În ultimul an și jumătate, aplicația a luat avânt, generând venituri anuale de aproximativ 30 de milioane de dolari și angajând o echipă de 30 de persoane, a declarat Yadegari pentru reporterul BI Agnes Applegate în octombrie.

Carina și-a angajat fostul profesor de matematică

Carina Hong, în vârstă de 24 de ani, construiește un sistem de raționament superinteligent prin intermediul startup-ului ei de inteligență artificială, Axiom Math. Hong, bursieră Rhodes, a renunțat la studiile postuniversitare de la Stanford pentru a fonda compania în martie și de atunci a angajat talente de top în laboratorul de Cercetare a Inteligenței Artificiale Fundamentale (FAIR) al Meta, în echipa GenAI a Meta și în Google Brain.

„Un lucru pe care l-am auzit de la unii dintre cei mai buni cercetători și matematicieni pe care i-am recrutat pentru Axiom este că rezolvarea problemelor legate de superinteligența matematică va fi moștenirea lor”, a declarat Hong pentru reporterul BI Geoff Weiss în decembrie. Hong nu recrutează doar de la marile companii tehnologice. Ea l-a angajat și pe fostul ei profesor, renumitul matematician Ken Ono.

Arlan și-a construit prima companie la 15 ani

Arlan Rakhmetzhanov, în vârstă de 18 ani, a renunțat la liceul din Kazahstan în martie 2025 pentru a-și urma startup-ul de coduri AI, Nozomio, la Y Combinator, un accelerator de startup-uri pentru mulți tineri fondatori.

Părinții lui sunt antreprenori, așa că parcursul său antreprenorial a început la o vârstă fragedă. A învățat singur programarea și și-a construit prima companie la 15 ani.

Fiica lui Bill Gates a lansat o aplicație care compară prețurile hainelor

Phoebe Gates, fiica lui Bill Gates, și Sophia Kianni au lansat un asistent de cumpărături bazat pe inteligență artificială în aprilie și au declarat că acesta a ajuns la 600.000 de utilizatori până în octombrie. Amândouă, în vârstă de 23 de ani la momentul interviului, Kianni și Gates s-au cunoscut la Universitatea Stanford, unde erau colege de cameră. Amândouă au conceput Phia, o aplicație gratuită și o extensie de browser care folosește inteligența artificială pentru a compara prețurile articolelor de modă pe zeci de mii de site-uri conectate și a ajuta utilizatorii să găsească oferte.

Toby Brown, în vârstă de 16 ani, a fost fascinat de tehnologie încă de la o vârstă fragedă. Părinții lui nu sunt specializați în tehnologie, dar asta nu l-a împiedicat să învețe singur să programeze orice, de la jocuri matematice la sisteme de alarmă. În 2023, a dezvoltat conceptul pentru proiectul său de inteligență artificială, Beem. Și-a dedicat vacanța de vară din 2024 prezentării de idei către firme și alți potențiali investitori din Londra, New York, Silicon Valley și San Francisco. În noiembrie 2024, a primit un telefon de la South Park Commons, o companie fondată de unii dintre primii ingineri ai Facebook, în care i se spunea că vor să investească 1 milion de dolari în Beem. În loc să termine examenele școlare în anul următor, a părăsit Marea Britanie pentru a-și continua proiectul în Silicon Valley.

Van der Vorm, în vârstă de 25 de ani, a fondat aplicația socială în 2020 și de atunci a lansat-o în patru orașe mari din întreaga lume: Miami, Londra, New York și São Paulo. Clyx este o aplicație socială care folosește inteligența artificială pentru a conecta oamenii în viața reală. Folosește instrumente bazate pe inteligență artificială pentru a colecta evenimente de pe web, transformă aceste evenimente în întâlniri în cadrul aplicației și apoi ajută la identificarea prietenilor tăi care participă la eveniment sau te conectează cu noi contacte dacă nu știi pe nimeni care să meargă.

Mathieu Rihet, în vârstă de 19 ani, a văzut care sunt problemele din sistemul de sănătate în timp ce lucra ca traducător medical. Așa că a pornit să încerce să remedieze o parte din ele. L-a întâlnit pe Georges Casassovici, în vârstă de 18 ani, prin intermediul postării sale pe LinkedIn în care căuta un cofondator non-tehnic cu care să colaboreze. Împreună, cei doi au fondat Novoflow, un startup de inteligență artificială care construiește agenți de inteligență artificială pentru clinici medicale, pentru a ajuta la automatizarea sarcinilor, începând cu recuperarea ședințelor medicale după anulări și programarea programărilor.

Rudy și Sarthak au inventat o aplicație pentru instalarea de lumini de Crăciun

Rudy Arora și Sarthak Dhawan, ambii în vârstă de 20 de ani, s-au cunoscut în clasa a șasea, iar până la liceu programau și construiau împreună aplicații virale, inclusiv o aplicație pentru instalarea de lumini de Crăciun care a generat venituri anuale de 60.000 de dolari într-un an.

Când amândoi au început facultatea în 2023, Dhawan a spus că i-a fost greu să ia notițe și să-l asculte pe profesor în același timp. Așa că el și Arora au început să construiască o aplicație de luare de notițe bazată pe inteligență artificială numită Turbo AI. Aceasta atrage 20.000 de utilizatori noi pe zi, a relatat Lakshmi Varanasi de la BI în noiembrie. De când au lansat Turbo AI, ambii au renunțat la facultate și spun că startup-ul lor este pe cale să obțină venituri anuale de opt cifre.

Studenți în anul trei de facultate Nathaneo Johnson și Sean Hargrow și-au lansat propria rețea socială bazată pe inteligență artificială în timp ce studiau la Yale. Evitând aprecierile și clicurile, Series conectează profesioniștii prin mesaje text. Ideea este că se concentrează doar pe cine ești și ce poți face, a declarat Hargow.

În timpul verii, Christine Zhang, în vârstă de 19 ani, a refuzat un stagiu de practică pentru a petrece două luni într-o casă de hackeri. Acolo, a construit un startup împreună cu colega ei de cameră din facultate și cofondatoare, iar până la sfârșitul verii, au strâns 1 milion de dolari pentru acesta. În loc să se întoarcă la Harvard, și-a luat un an sabatic pentru a rămâne în San Francisco și a-și dezvolta startup-ul, care a ajuns la șase angajați, a declarat ea pentru Applegate de la BI în octombrie.

La începutul acestui an, Aidan Guo, în vârstă de 19 ani, și Julian Windeck, în vârstă de 23 de ani, au lansat startup-ul Attention Engineering, care este în esență un asistent desktop bazat pe inteligență artificială pentru a automatiza tot ceea ce faci pe computer, la fel ca un „cursor pentru orice”, a declarat Guo pentru Varanasi de la BI în noiembrie.

Jay Neo , în vârstă de 21 de ani, studiază ce face ca un videoclip să devină viral încă din adolescență. La 18 ani, a obținut un loc de muncă la MrBeast, unde a ajutat la realizarea de conținut video scurt și a învățat detaliile modului în care YouTube își dezvoltă afacerea și popularitatea. În ultimul an și jumătate, însă, Neo s-a concentrat pe propriul său startup de inteligență artificială, numit Palo. Palo este un asistent pentru creatorii de conținut. Folosește inteligența artificială pentru a analiza întregul catalog al unui creator și apoi scrie scenarii pentru videoclipuri scurte cu teme conexe, schițând conținutul cu storyboard-uri. De asemenea, are propria rețea, unde creatorii se pot urmări reciproc.

Shraman și Shreyas Kar, în vârstă de 19 și 20 de ani, au început să lucreze la startup-ul lor de inteligență artificială, Golpo, în timp ce erau la Stanford. Golpo generează videoclipuri explicative animate din documente și sugestii. De exemplu, clienții îl pot folosi pentru a crea lecții interactive pentru districtele școlare sau programe de formare pentru locul de muncă.

George Cheng și Dylan Nguyen, ambii în vârstă de 19 ani, au abandonat MIT în anul I și au strâns 2,7 milioane de dolari sub formă de finanțare de la Y Combinator pentru startup-ul lor tehnologic, Code Four, care își propune să înarmeze ofițerii de poliție cu inteligență artificială. Aceștia spun că tehnologia lor poate genera rapoarte din imaginile de pe camerele video corporale pentru păstrarea evidențelor, poate redacta imagini și rapoarte pentru solicitări de evidență și poate genera transcrieri și rezumate ale interviurilor video și ale imaginilor de pe camerele de supraveghere. Practic, își propune să reducă timpul petrecut cu birocrația, permițând ofițerilor să dedice mai mult timp pe teren.

David Kobrosky, în vârstă de 26 de ani, a renunțat la facultate de două ori. Prima dată a fost pentru a lucra pentru omul de afaceri și personalitatea rețelelor sociale Gary Vaynerchuk, la compania sa, VaynerX. A doua oară a fost pentru a-și lansa propria companie, Intros AI. Kobrosky nu a dezvăluit suma pentru care a vândut Intros AI, dar acum este manager de produs AI la Bevy și câștigă peste 100.000 de dolari pe an, plus bonusuri. „Cred că înființarea și vânzarea unei companii mă pregătesc pentru viitor într-un mod în care o cale mai tradițională nu ar fi făcut-o”, a declarat el pentru Cheong.

Raymond Zhao a studiat matematica și statistica la Universitatea din Oxford, crezând că vrea să intre în sectorul financiar. Cu toate acestea, după un stagiu neinspirat la Goldman Sachs, Zhao a ales în cele din urmă inteligența artificială. În timp ce era la Oxford, s-a alăturat societății de capital de risc, care l-a introdus într-o rețea de investitori de capital de risc, printre care era și unul dintre viitorii săi cofondatori. Aceștia au strâns aproximativ 1 milion de dolari în finanțare pentru startup-ul lor de inteligență artificială, Structured AI, și îl dezvoltă în continuare la Y Combinator.