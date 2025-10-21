Un copil a fost într-o tabără de programare, iar la 16 ani a vândut prima aplicație. La 18 ani are deja o afacere de milioane de dolari

Un băiat de 18 ani a construit un business de 30 de milioane de dolari pe an după ce și-a vândut prima aplicație la 16 ani, ceea ce i-a permis să se autofinanțeze. Zach Yadegari a descoperit pasiunea pentru programare la 7 ani, când a fost la o tabără de profil, pentru copii.

Zach Yadegari, un antreprenor de doar 18 ani din Miami, este cofondator și CEO al Cal AI, o aplicație de nutriție bazată pe inteligență artificială care generează aproximativ 30 de milioane de dolari anual, potrivit Business Insider. Tânărul spune că s-a autofinanțat, după ce și-a vândut prima aplicație la doar 16 ani.

„Am vândut prima mea aplicație pentru aproape 100.000 de dolari. Se numea Totally Science și le permitea elevilor să joace jocuri neblocate la școală. Mi-a adus mii de dolari pe an prin AdSense înainte să o vând”, a povestit Yadegari.

Zach spune că programează de la 7 ani, când părinții l-au înscris la o tabără de programare. Restul a învățat singur, urmărind programatori pe YouTube. „Petreceam ore pe zi încercând să refac jocuri complexe, chiar dacă aveau în spate echipe uriașe. După ce am văzut The Social Network, Mark Zuckerberg a devenit inspirația mea principală”, a mărturisit tânărul.

Deși avea o viață socială normală și note bune, era mereu prins în proiecte: „Chiar și la ore, lucram pe ascuns la aplicațiile mele.”

Yadegari a început dezvoltarea noii aplicații în 2023, alături de cofondatorul său Henry. Cei doi au contactat mentori prin internet, iar unul dintre aceștia, un dezvoltator cu milioane de instalări la activ, li s-a alăturat în proiect. „Toate aplicațiile mele mi-au rezolvat problemele în viață. Eram foarte slab și am realizat că alimentația e mai importantă decât sala. Așa a apărut ideea Cal AI, o aplicație de monitorizare a caloriilor cu inteligență artificială”, spune el.

Tinerii au lucrat o vară întreagă singuri, în San Francisco, pentru a-și forma echipa. Succesul a venit rapid: influenceri au ajutat la promovare, iar aplicația a explodat în popularitate. Acum compania are 30 de angajați și venituri impresionante.

Banii obținuți din vânzarea primei aplicații au fost investiți integral în Cal AI. „Am realizat foarte repede că asta nu e doar o încercare trecătoare, ci un proiect pe care îl putem scala cu adevărat. Atunci am decis să investesc tot ce aveam”, a explicat Zach.

Cel mai emoționant moment pentru tânărul antreprenor este atunci când întâlnește utilizatori în viața reală: „E incredibil să vezi pe telefonul cuiva aplicația pe care ai construit-o tu.”

Zach le transmite un mesaj direct celor care își doresc să își lanseze propria aplicație: „Sfatul meu este simplu: începe. Ignoră oamenii care îți spun că e imposibil la vârsta ta. E mai ușor ca niciodată să fii fondator. Eu am avut Google și YouTube. Acum există și ChatGPT, deci e și mai simplu.”

Zach este student la Universitatea din Miami și spune că în acest moment nu mai este implicat zilnic în operațiuni, ci doar în aspecte legate de viziunea companiei. „Sunt la facultate în principal pentru oamenii pe care îi pot cunoaște. Partea socială ocupă mult timp, deși nu e neapărat productivă”, glumește el. Cea mai mare provocare pentru el acum e să găsească „oameni care vor să vorbească despre idei reale, nu despre teme și cursuri.”