Cum trebuie să scrii un CV ca să treacă de filtrele AI

6 minute de citit Publicat la 13:05 03 Noi 2026 Modificat la 13:05 03 Noi 2026

O femeie își actualizează CV-ul, pe laptop. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Procesul de recrutare se schimbă, iar tehnologia are un rol tot mai important în selecția candidaților. Înainte ca un recrutor să citească o aplicație, CV-ul poate trece printr-un sistem automatizat care analizează experiența, competențele și compatibilitatea cu cerințele postului. De aceea, subiectul filtrelor AI pentru CV devine tot mai relevant pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

Un CV bine structurat, ușor de citit de sistemele de inteligență artificială și adaptat anunțului de angajare îți poate crește șansele de a ajunge la etapa interviului, potrivit Euro Firms.

Ce sunt filtrele AI și cum funcționează sistemele ATS?

ATS (Applicant Tracking System) reprezintă o categorie de sisteme software folosite de companii pentru a primi, organiza, analiza și selecta CV-urile candidaților. Unele dintre aceste platforme utilizează tehnologii de inteligență artificială pentru a identifica informațiile relevante și pentru a evalua cât de bine corespunde un profil cerințelor unui anumit post.

Practic, atunci când o companie primește sute de candidaturi pentru aceeași poziție, un astfel de sistem poate contribui la organizarea aplicațiilor și la identificarea celor care îndeplinesc criteriile urmărite de angajator.

Printre informațiile analizate se numără:

Experiența profesională și domeniile în care a activat candidatul.

Competențele tehnice și abilitățile interpersonale.

Cuvintele-cheie asociate postului.

Studiile, calificările și certificările obținute.

Coerența dintre responsabilitățile menționate și competențele declarate.

Prin urmare, nu este suficient ca un CV să arate bine din punct de vedere vizual. Acesta trebuie să fie și ușor de interpretat de sistemele automate.

1. Alege un format simplu și ușor de citit

Unul dintre cele mai importante aspecte ale unui CV compatibil cu filtrele AI este formatul. Un document cu prea multe elemente grafice, coloane sau tabele poate îngreuna extragerea informațiilor de către anumite sisteme ATS.

Pentru a evita această problemă, este recomandat să folosești un design aerisit și o structură verticală, într-o singură coloană.

Iată câteva recomandări:

Alege fonturi standard, precum Arial, Calibri sau Verdana.

Evită coloanele multiple și tabelele complexe.

Folosește titluri clare pentru fiecare secțiune.

Păstrează o ordine logică a informațiilor.

Salvează documentul în format .docx sau PDF standard, fără elemente încorporate care pot împiedica citirea textului.

Un CV creativ poate atrage atenția într-un context în care este evaluat direct de un recrutor, însă este util să ai și o versiune optimizată pentru sistemele ATS.

2. Integrează cuvintele-cheie din anunțul de angajare

Cuvintele-cheie au un rol important în procesul de analiză automată. Sistemele ATS pot identifica termenii care apar atât în descrierea postului, cât și în CV, pentru a evalua compatibilitatea dintre candidat și poziția disponibilă.

De aceea, înainte să trimiți o aplicație, citește cu atenție anunțul de angajare și identifică principalele cerințe.

Acordă atenție în special:

Competențelor tehnice solicitate.

Programelor și instrumentelor utilizate în domeniu.

Responsabilităților asociate postului.

Certificărilor și calificărilor necesare.

Abilităților de comunicare, organizare și lucru în echipă.

De exemplu, dacă anunțul menționează experiență în utilizarea SAP, Excel avansat sau instrumente CRM, iar tu ai aceste competențe, include-le explicit în CV.

Este important ca termenii să fie integrați natural, în descrierea experienței și în secțiunea de competențe. Nu este recomandat să repeți artificial aceleași cuvinte doar pentru a obține o potrivire mai bună cu algoritmul. Informațiile trebuie să reflecte experiența și pregătirea ta reală.

3. Organizează CV-ul în secțiuni clare

O structură consecventă îi ajută atât pe algoritmi, cât și pe recrutorii care vor analiza ulterior documentul.

O ordine recomandată pentru un CV este:

Date de contact: nume complet, număr de telefon, adresă de e-mail și profil LinkedIn, dacă este relevant. Profil profesional: un scurt rezumat al experienței, specializării și principalelor competențe. Experiență profesională: locurile de muncă anterioare, responsabilitățile și rezultatele obținute. Educație și formare: studiile absolvite și cursurile relevante. Competențe: abilități tehnice și competențe interpersonale. Limbi străine și certificări: nivelul de cunoaștere a limbilor și calificările relevante pentru post.

Păstrează aceeași structură pentru fiecare experiență profesională. Menționează funcția ocupată, numele companiei, perioada de activitate și principalele responsabilități.

Este recomandat să folosești denumiri standard pentru secțiuni, precum „Experiență profesională”, „Educație” și „Competențe”, în locul unor titluri creative care ar putea fi interpretate greșit de sistemele automate.

4. Descrie experiența prin rezultate concrete

O greșeală frecventă este prezentarea experienței profesionale exclusiv prin enumerarea responsabilităților.

În loc să menționezi doar activitățile pe care le-ai desfășurat, încearcă să evidențiezi și rezultatele obținute. Datele concrete îi oferă sistemului și recrutorului o imagine mai clară asupra contribuției tale.

De exemplu:

Formulare generală: „Gestionarea comenzilor și relația cu furnizorii.”

Formulare mai eficientă: „Am gestionat comenzile prin intermediul unui sistem ERP și am contribuit la reducerea erorilor de procesare cu 20%.”

Alte exemple de rezultate care pot fi incluse:

Creșterea vânzărilor cu un anumit procent.

Reducerea timpului necesar pentru finalizarea unor procese.

Gestionarea unui portofoliu de clienți.

Coordonarea unei echipe sau a unui proiect.

Îmbunătățirea satisfacției clienților.

Folosește cifre și indicatori doar atunci când îi poți susține cu informații reale. Scopul este să demonstrezi impactul activității tale, nu să adaugi statistici artificiale.

5. Evită elementele vizuale care pot îngreuna interpretarea CV-ului

Unele elemente grafice pot face documentul mai atractiv, dar pot crea dificultăți în procesul de extragere a informațiilor.

Pentru o versiune optimizată ATS, Eurofirms recomandă evitarea următoarelor elemente:

Fotografiilor.

Pictogramelor decorative.

Graficelor care ilustrează nivelul competențelor.

Tabelelor utilizate pentru informații esențiale.

Casetelor de text și elementelor grafice complexe.

Textului introdus în imagini.

Informațiile importante trebuie să fie disponibile sub formă de text obișnuit, nu ascunse în elemente vizuale.

Dacă preferi un CV cu un design mai elaborat, poți păstra două versiuni: una simplă, destinată aplicațiilor online, și una mai vizuală, pe care să o folosești în contexte în care este potrivită.

6. Scrie un profil profesional concis și relevant

Profilul profesional este una dintre primele secțiuni pe care le poate analiza un recrutor. Acesta trebuie să ofere rapid informații despre experiența ta, domeniul de activitate și principalele competențe.

În general, trei-patru rânduri sunt suficiente pentru a sintetiza informațiile importante.

Un profil profesional eficient ar trebui să includă:

Numărul de ani de experiență, dacă este relevant.

Domeniul în care ai activat.

Două-trei competențe importante pentru postul vizat.

Principalele puncte forte profesionale.

De exemplu:

„Specialist în marketing digital, cu cinci ani de experiență în gestionarea campaniilor online, analiza performanței și optimizarea strategiilor de comunicare. Experiență în Google Analytics, Google Ads și administrarea platformelor de social media.”

Adaptează acest rezumat pentru fiecare aplicație, astfel încât să evidențiezi competențele care corespund cel mai bine cerințelor angajatorului.

7. Evidențiază competențele tehnice și abilitățile interpersonale

Secțiunea dedicată competențelor trebuie să fie organizată și ușor de parcurs. Este recomandat să separi abilitățile tehnice de cele interpersonale, pentru ca informațiile să poată fi identificate mai ușor.

Competențele tehnice (hard skills) pot include:

Utilizarea programelor Microsoft Office.

Cunoștințe de SAP sau alte sisteme ERP.

Administrarea bazelor de date.

Programare și analiză de date.

Utilizarea instrumentelor CRM.

Gestionarea proiectelor.

Abilitățile interpersonale (soft skills) pot include:

Comunicarea.

Lucrul în echipă.

Adaptabilitatea.

Gândirea critică.

Organizarea și gestionarea timpului.

Capacitatea de rezolvare a problemelor.

Selectează competențele relevante pentru postul la care aplici și oferă, acolo unde este posibil, exemple din experiența profesională care demonstrează că le deții.

Cum interpretează AI informațiile dintr-un CV?

Sistemele moderne de recrutare nu urmăresc doar identificarea unor cuvinte identice cu cele din anunțul de angajare. În funcție de platformă și de tehnologiile utilizate, acestea pot analiza și contextul în care apar informațiile.

Printre criteriile care pot influența evaluarea se numără:

Claritatea descrierii responsabilităților.

Relevanța competențelor pentru postul disponibil.

Concordanța dintre experiența profesională și cerințele angajatorului.

Coerența dintre instrumentele menționate și activitățile desfășurate.

Evoluția profesională și rezultatele cuantificabile.

Astfel, un CV bine organizat nu este doar mai ușor de procesat de către un sistem automat, ci și mai ușor de evaluat de către un specialist în recrutare.

Inteligența artificială nu înlocuiește evaluarea umană

Deși filtrele AI și sistemele ATS au devenit instrumente importante în recrutare, acestea nu înlocuiesc complet decizia unui recrutor. Tehnologia ajută companiile să gestioneze volume mari de candidaturi, să identifice informațiile relevante și să eficientizeze etapele inițiale ale selecției.

Eurofirms subliniază că inteligența artificială trebuie să completeze evaluarea umană, nu să o înlocuiască. Experiența, empatia, capacitatea de analiză și înțelegerea potențialului unui candidat rămân elemente importante în procesul de recrutare.

Prin urmare, un CV optimizat pentru filtrele AI trebuie să păstreze un echilibru între cerințele tehnice și prezentarea autentică a parcursului profesional.

Concluzie: un CV bun trebuie să fie ușor de citit atât de AI, cât și de oameni

Adaptarea CV-ului la noile tehnologii de recrutare nu presupune schimbarea experienței profesionale sau folosirea unor trucuri pentru a păcăli algoritmii. Înseamnă, în primul rând, să prezinți informațiile într-un format clar, să utilizezi termeni relevanți pentru postul vizat și să evidențiezi rezultatele obținute.

Un document simplu, bine structurat și personalizat pentru fiecare oportunitate profesională îți poate crește șansele de a fi remarcat. Înainte de a trimite următoarea aplicație, verifică dacă CV-ul tău poate fi citit corect de un sistem ATS și dacă transmite suficient de clar de ce ești potrivit pentru rolul respectiv.