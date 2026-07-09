Meta a lansat un instrument AI care îți poate folosi pozele de pe profilul public. Cum poți dezactiva opțiunea, dacă nu ești de acord

2 minute de citit Publicat la 17:28 09 Iul 2026 Modificat la 17:28 09 Iul 2026

Muse Image e noul instrument cu AI care îți poate folosi pozele de pe Instagram fără să te anunțe. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Meta se confruntă cu un val de critici după lansarea Muse Image, un nou instrument bazat pe inteligență artificială care poate genera imagini folosind fotografiile de profil și conținutul public al utilizatorilor, fără ca aceștia să fie anunțați atunci când imaginile lor sunt reutilizate.

Muse Image este unul dintre numeroasele instrumente de tip text-to-image, care creează imagini pornind de la câteva rânduri de text.

Noul serviciu este disponibil prin aplicația Meta AI și în versiunea web, iar pentru utilizatorii din Statele Unite poate fi accesat și prin WhatsApp și Instagram Stories.

Ce înseamnă asta pentru utilizatorii din România

Deși funcția nu este disponibilă încă la nivel global, utilizatorii români cu profiluri publice pe Instagram au, în mod implicit (by default), activată opțiunea care permite reutilizarea fotografiilor și postărilor lor în funcțiile AI ale Meta.

Dacă nu sunt de acord cu acest lucru, trebuie să dezactiveze manual această setare.

Opțiunea poate fi modificată astfel:

intră în Settings (Setări);

accesează Sharing and Reuse (Partajare și reutilizare);

dezactivează opțiunea "Allow people to reuse your content on Instagram and with AI features at Meta" (Permiteți altor persoane să vă reutilizeze conținutul pe Instagram și prin funcțiile IA ale Meta) pentru postări și Reels.

Această setare este afișată doar conturilor publice.

În cazul conturilor private, conținutul nu poate fi reutilizat prin aceste funcții.

Critici din partea organizațiilor pentru drepturi digitale

Lansarea Muse Image a atras reacții dure din partea organizațiilor care militează pentru protejarea vieții private.

Donald Campbell, director de advocacy al organizației britanice Foxglove, a declarat pentru BBC că noua funcție reprezintă „o rețetă evidentă pentru dezastru”.

„Am văzut deja numeroase cazuri de imagini modificate cu ajutorul inteligenței artificiale, realizate fără consimțământul persoanelor vizate. Este greu de înțeles de ce Meta consideră că încurajarea unor astfel de practici este o idee bună”, a spus acesta.

Și organizația Privacy International a criticat noua funcție, afirmând că aceasta demonstrează că „companiile din domeniul AI tratează imaginile și datele oamenilor ca pe o materie primă care poate fi exploatată”.

Pe rețeaua X, un utilizator a descris funcția drept „o bombă cu ceas pentru confidențialitate”, avertizând că introducerea imaginilor unor persoane reale în fotografii generate de AI fără un consimțământ explicit poate crea probleme serioase.

Ce spune Meta

Meta susține că utilizatorii își pot retrage acordul printr-o setare dedicată, separată de opțiunile clasice privind confidențialitatea contului.

Compania afirmă că Muse Image utilizează un model AI capabil să înțeleagă cereri complexe și să combine mai multe fotografii pentru a genera imagini de înaltă calitate, care pot fi descărcate și distribuite.

Utilizatorii pot folosi și șabloane predefinite, sugestii de prompturi și pot edita imaginile prin desen direct peste acestea.

Serviciul este gratuit pentru utilizarea obișnuită, iar cei care generează un număr mare de imagini pot achiziționa un abonament pentru acces extins.

Meta a anunțat că Muse Image va fi disponibil în curând și pe Facebook, Messenger și în platformele dedicate advertiserilor. Compania lucrează și la o versiune care va putea genera videoclipuri cu ajutorul inteligenței artificiale.