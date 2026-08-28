Meta plătește 18 miliarde de dolari în SUA, dar scapă de răspundere în restul lumii. O moarte în Etiopia, dictată de algoritmi

Mark Zuckerberg. sursa foto: Getty

Tatăl lui Abrham Meareg a fost împușcat în fața casei, după ce algoritmul Facebook promovase săptămâni la rând postări care cereau uciderea lui. Aproape patru ani mai târziu, cazul lui tot nu a fost judecat – iar acordul de 18 miliarde de dolari pe care Meta l-a semnat în SUA nu schimbă cu nimic ecuația pentru el, scrie The Guardian.

În octombrie 2021, tatăl lui Abrham Meareg, profesor de chimie în orașul Bahir Dar din nordul Etiopiei, a fost împușcat de la mică distanță și a murit în fața casei familiei. Se întâmpla în plin război civil în țară.

Timp de săptămâni, algoritmul Facebook promovase activ postări care cereau uciderea profesorului, potrivit lui Meareg și organizației nonprofit Foxglove, care sprijină procesul intentat de Meareg companiei în Kenya. Aceste postări includeau fotografii cu tatăl său și adresa lui de acasă.

Meareg a depus plângerea în 2022. El spune că a cerut în repetate rânduri Facebook să elimine postările, iar compania nu a făcut nimic. Aproape patru ani mai târziu, cazul tot nu a fost judecat. Foxglove afirmă că Meta, compania-mamă a Facebook, „a luptat cu dinții și cu ghearele ca să evite orice responsabilitate”.

„Pentru ei e o chestiune de cifre, o chestiune de statistică. S-a dovedit de nenumărate ori că viețile noastre nu contează pentru ei”, a declarat Meareg.

Miercuri, Meta a ajuns la o înțelegere într-un proces intentat de 29 de state americane, care susțineau că a conceput produse care dau dependență și care îi captează pe tineri. Compania de social media a acceptat să plătească 18 miliarde de dolari și să modifice anumite funcții ale platformelor sale din SUA. Procurorul general al Californiei a spus că este o victorie care va aduce „o diferență enormă pentru copii și familiile lor”.

Dar în alte părți ale lumii, în jurisdicții atât de îndepărtate precum Amsterdam și Nairobi, alte plângeri încă nu au fost judecate. Întrebări mult mai mari, despre puterea unei singure companii americane de tehnologie de a modela politica și democrația peste tot pe glob, așteaptă în continuare un răspuns.

Pentru SUA, acordul este o victorie. Un juriu a făcut ceea ce Congresul american nu a reușit – a impus controale unei companii de tehnologie puternice. Ca parte a înțelegerii, Meta a anunțat că va stabili limite de timp pentru utilizarea platformelor sale, Facebook și Instagram, de către copii și că va bloca folosirea lor pe timp de noapte.

Pentru Meta, acordul este tot o victorie. Prețul acțiunilor sale a crescut în orele de după anunțarea înțelegerii.

Directorul general, Mark Zuckerberg, nu a fost obligat să depună mărturie. Suma pe care urmează să o plătească, deși nu este neglijabilă, este mult mai mică decât cea cerută de state – 200 de miliarde de dolari – sau decât suma pe care Meta însăși sugerase, într-un act depus la instanță, că ar putea fi nevoită să o plătească, respectiv până la 1.400 de miliarde de dolari.

Pentru restul lumii, însă, tabloul este mai nuanțat. Limitele pe care Meta le va impune platformei sale din SUA sunt, în mare parte, similare cu cele pe care Marea Britanie și Australia le-au obținut deja prin reglementare.

Există anumite concesii pe care Meta le-a făcut acum și pe care alte guverne le-ar putea cere la rândul lor: de exemplu, deși Marea Britanie plănuiește să interzică accesul celor sub 16 ani pe platformele de social media, ar putea dori să îi ceară Meta să impună o limită zilnică implicită de utilizare de două ore pentru cei sub 18 ani, exact ce a acceptat compania în SUA.

Nimic din toate acestea nu schimbă cu adevărat ecuația pentru Meareg sau ceea ce reprezintă cazul său, și anume că o companie americană uriașă, care nu răspunde în fața alegătorilor și nu este constrânsă de cerințe de transparență, deține un bun comun digital la nivel mondial, care modelează realitatea pentru miliarde de oameni.

Dacă instanțele și guvernele din afara SUA au puterea de a se confrunta cu acest fapt rămâne o întrebare mult mai spinoasă.

Chestiunea centrală a cazului Meareg este algoritmul Meta. Acesta este sistemul care decide ce conținut le arată utilizatorilor de Facebook și Instagram. Vede, de exemplu, că zăbovești asupra unui clip despre cum se tricotează pulovere și decide apoi că îți va plăcea unul despre cum să îngrijești o plantă de apartament.

Vede adolescente care se uită la conținut despre diete și le arată influenceri care promovează anorexia. Vede tineri care caută conținut despre culturism și le arată pe Andrew Tate. Se presupune că a amplificat conținut care a promovat epurarea etnică a populației Rohingya din Myanmar. A contribuit la victoria electorală a lui Donald Trump.

Procesul lui Meareg se bazează pe susținerea că acest algoritm a promovat postările care cereau moartea tatălui său și că moderarea sumară a Facebook în Africa de Est nu a făcut aproape nimic pentru a preveni acest lucru.

În primele zile ale procesului Meta din SUA, părea plauzibil ca statele să împingă compania de social media să facă în sfârșit unele modificări acestui algoritm. Acele schimbări aveau potențialul de a transforma fundamental modul în care compania își face afacerile. Algoritmul Meta este conceput să țină utilizatorii în scroll, lipiți de platformă, iar apoi să le arate reclame.

Dar nu asta pare să se fi întâmplat. Termenii înțelegerii vor schimba ușor ce li se arată minorilor, în sensul că aceștia nu vor mai avea neapărat fluxuri personalizate. Însă este greu de crezut că această concesie va schimba ecuația în zonele de război sau în democrațiile șubrede.

Arturo Béjar, fost angajat Facebook și avertizor de integritate, a spus că limitările sunt „echivalentul a ceva de genul: «Păi, poți fuma câte țigări vrei într-un interval de două ore pe zi». Asta nu face țigările mai puțin nocive”.

S-ar putea să le revină unor grupuri și persoane din alte părți ale lumii să încerce să obțină aceste schimbări mai ample. Va fi o luptă din greu.

În Kenya, Curtea Supremă a decis recent că procesul lui Meareg împotriva Meta poate merge mai departe, după ani de manevre juridice ale companiei menite să îl împiedice. Ar putea fi judecat în următorul an.

„Avocații Meta au petrecut ani întregi încercând să împiedice judecarea acestui caz important, din fericire fără succes. Sperăm că veștile din SUA sunt un semn că timpul lui Mark Zuckerberg s-a scurs în sfârșit”, a declarat Rosa Curling, co-director executiv al Foxglove.

În Țările de Jos, Repro Uncensored, o organizație nonprofit care monitorizează cenzura digitală, a salutat acordul din SUA drept o „victorie majoră”. Repro Uncensored are pe rol un proces împotriva Meta în Țările de Jos, pentru presupusă discriminare împotriva conturilor queer, și plănuiește noi acțiuni în alte țări europene.

„Următoarea etapă a tragerii la răspundere trebuie să vizeze nu doar designul care creează dependență, ci și algoritmii, moderarea discriminatorie și deciziile automatizate. Aceste sisteme modelează participarea civică și democrația, iar companiile care le controlează trebuie trase la răspundere la nivel global”, spune Martha Dimitratou, director executiv al Repro Uncensored.

Comisia Europeană a emis vara aceasta un act de acuzare împotriva Meta, în care afirmă că funcțiile companiei, printre care și scrollul infinit, au contribuit la „obiceiuri nesănătoase și la utilizare compulsivă”.

Acel act de acuzare face parte dintr-o investigație asupra Meta pe care Comisia a lansat-o în 2024. Ar putea determina Europa să ceară schimbări mai ample din partea Meta, inclusiv la algoritmul său personalizat.

Nu este clar dacă vreunul dintre aceste grupuri sau părți poate reuși. Meta pare să se teamă de autoritățile de reglementare și de instanțele din SUA: la urma urmei, a cedat după doar patru zile de proces în Statele Unite. Nu pare la fel de intimidată de autoritățile de reglementare din alte părți.

La începutul acestui an, a reușit să evite un proces colectiv intentat de un grup de refugiați Rohingya, pentru presupusul său rol în contribuția la un genocid în Myanmar. Va avea sprijinul administrației Trump în opunerea față de orice reglementare a UE care i-ar putea limita influența în Europa.

Meta a refuzat să răspundă la întrebările legate de cazurile Meareg sau Repro Uncensored. Într-un răspuns anterior la acuzațiile avertizorilor de integritate, potrivit cărora ar fi alimentat violența în Etiopia și Myanmar, compania a respins ferm afirmațiile, spunând că este „pur și simplu neadevărat” că ar pune profitul înaintea siguranței. În privința cazului Meareg, a afirmat că are angajați cu cunoștințe și expertiză locală care să „depisteze conținutul care încalcă regulile” în Etiopia.

Meareg a spus că, în opinia sa, Meta se aștepta ca el să renunțe. „Nu știu cât de hotărât sunt să obțin dreptate”, a spus el. „Este ceea ce faci pentru persoana pe care o iubești. Dacă iubești pe cineva – iar eu mi-am iubit tatăl din toată inima – atunci el are nevoie de dreptate. Are nevoie de scuze publice. Trebuie să existe o asumare a răspunderii”.