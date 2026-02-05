Moya, primul robot „biomimetic” din lume care merge aproape identic cu un om. Atinge 92% realism

Cu o înălțime de 1,65 metri și o greutate de aproximativ 32 de kilograme, Moya are proporții similare unui adult. Foto: X / Droid UP

Nu este industrial și nu arată ca un personaj de desen animat. Moya se află exact în acea zonă inconfortabilă în care roboții încep să pară… prea reali, potrivit Interesting Engineering.

Un robot umanoid capabil să meargă, să mențină contact vizual și să afișeze expresii faciale subtile a atras atenția pe rețelele sociale din China, după ce imagini cu demonstrațiile sale au devenit virale. Robotul, numit Moya, a fost prezentat la Shanghai de compania de robotică DroidUp, care îl descrie drept primul robot inteligent complet „biomimetic” din lume.

Moya este construit pe conceptul de inteligență artificială întrupată, sisteme capabile nu doar să proceseze informații digital, ci să perceapă, să gândească și să acționeze în lumea fizică.

În imaginile difuzate de South China Morning Post, robotul poate fi văzut zâmbind, înclinând capul, stabilind contact vizual și mergând cu un pas surprinzător de apropiat de cel uman. Potrivit companiei, Moya poate reproduce micro-expresii faciale, un detaliu care îl plasează printre cei mai realiști roboți umanoizi creați până acum.

Cu o înălțime de 1,65 metri și o greutate de aproximativ 32 de kilograme, Moya are proporții similare unui adult. DroidUp afirmă că robotul menține o temperatură corporală între 32 și 36 de grade Celsius, un element menit să sporească senzația de prezență umană în timpul interacțiunii. Iar mersul său atinge o acuratețe de 92% față de cel uman, potrivit dezvoltatorilor.

Reacții amestecate

Aspectul și comportamentul lui Moya au stârnit reacții contradictorii în mediul online. Unii utilizatori s-au declarat fascinați de realismul său, în timp ce alții au descris mișcările drept neliniștitoare. Este reacția clasică asociată cu „valea stranie”, disconfortul resimțit atunci când ceva artificial seamănă prea mult cu un om, dar nu este încă perfect.

Compania a oferit puține detalii tehnice despre platforma pe care este construit robotul. Potrivit site-ului RoboHorizon, Moya ar folosi un șasiu denumit „Walker 3”, însă DroidUp nu a confirmat oficial această informație. Denumirea poate crea confuzie, deoarece „Walker” este asociată și cu roboții umanoizi ai companiei UBTECH, fără ca vreo legătură să fi fost confirmată între cele două firme.

Un alt detaliu interesant: designul lui Moya este modular, ceea ce permite modificarea aspectului exterior fără a interveni asupra structurii mecanice interne.

Unde ar putea fi folosit robotul

Lansarea lui Moya vine într-un moment în care dezvoltarea roboților umanoizi urmează direcții diferite la nivel global. Unele companii aleg designuri stilizate sau mecanice, pentru a evita comparația cu oamenii. Altele, precum DroidUp, merg în direcția opusă și încearcă să depășească „valea stranie”, nu să o ocolească.

Moya nu este gândit exclusiv pentru uz casnic. Potrivit SCMP, DroidUp îl vede activând în domenii precum sănătatea, educația și mediile comerciale, acolo unde interacțiunea om–robot este esențială. Accentul nu cade pe sarcini industriale sau demonstrații atletice spectaculoase, ci pe interacțiuni de durată și pe crearea unei prezențe „prietenoase”.

Robotul ar urma să ajungă pe piață spre finalul anului 2026, cu un preț de pornire estimat la aproximativ 1,2 milioane de yuani. Detaliile finale privind comercializarea nu au fost încă anunțate oficial.