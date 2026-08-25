Norvegia pregăteşte reguli mai stricte pentru ochelarii inteligenţi tip Meta şi Ray-Ban

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Norvegia se pregăteşte să înăsprească regulile privind ochelarii inteligenţi şi dispozitivele similare, invocând riscurile la adresa confidenţialităţii şi a protecţiei datelor. Oslo are în vedere inclusiv interzicerea unor funcţii precum recunoaşterea facială în spaţiile publice şi va înfiinţa un grup de experţi care să consilieze autorităţile, scrie Euronews.

Ministerul norvegian al Digitalizării a precizat că are în vedere „o reglementare mai strictă” a acestei tehnologii purtabile şi că îndeamnă atât sectorul public, cât şi pe cel privat „să îşi stabilească propriile reguli interne”.

„Constatăm că intimitatea şi protecţia datelor oamenilor sunt puse sub presiune de noile tehnologii, aşa că voi reglementa ochelarii inteligenţi şi dispozitivele similare mai strict decât în prezent”, a declarat Karianne Tung, ministrul norvegian al Digitalizării şi Guvernării Publice.

„Acest lucru ar putea presupune, de exemplu, interzicerea unor funcţii precum recunoaşterea facială a altor persoane în spaţiile publice”, a adăugat Tung.

Ministrul a mai spus că departamentul va înfiinţa şi un „grup de experţi” care să ofere consultanţă în privinţa reglementării acestei tehnologii.

Ochelarii inteligenţi sunt un tip de tehnologie purtabilă dotată cu funcţii precum camere încorporate, microfoane şi ecrane cu realitate augmentată, care le permit utilizatorilor să surprindă imagini şi filmări sau să proiecteze date în câmpul vizual.

Folosirea lor a devenit tot mai controversată în ultimele luni: criticii îşi exprimă îngrijorarea faţă de problemele de confidenţialitate şi de riscul ca ochelarii să fie folosiţi pentru „supraveghere”, în timp ce alţii subliniază beneficiile pentru persoanele cu dizabilităţi, în special pentru cele nevăzătoare sau cu deficienţe de vedere.