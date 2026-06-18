O angajată din Gen Z care înregistra pe telefon întâlnirea cu un client a primit o lecție neașteptată despre eticheta la locul de muncă

2 minute de citit Publicat la 17:07 18 Iun 2026 Modificat la 17:07 18 Iun 2026

Angajate într-o întâlnire la locul de muncă. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Angajații din Generația Z sunt adesea lăudați pentru faptul că adoptă tehnologia și găsesc modalități mai rapide și mai eficiente de a-și îndeplini sarcinile. Cu toate acestea, abordarea lor asupra muncii îi poate lăsa uneori nedumeriți pe managerii millennials și pe colegii mai în vârstă.

Ceea ce unei generații i se pare o scurtătură inteligentă poate părea neprofesionist sau nepotrivit pentru alta. Deși unele practici tradiționale de la locul de muncă pot părea depășite în era smartphone-urilor și a inteligenței artificiale, ele pot avea în continuare o semnificație care depășește utilitatea lor practică.

Coach-ul de carieră Simon Ingari a împărtășit recent pe X o poveste care surprinde perfect această ruptură între generații și lecția neașteptată care a urmat, relatează The Economic Times.

Un conflict între normele de la locul de muncă

Potrivit postării, incidentul a avut loc în timpul unei întâlniri importante cu un client. În timp ce managerul își lua notițe în mod tradițional, cu pixul și hârtia, o angajată din Generația Z a ales să înregistreze discuția cu ajutorul smartphone-ului.

Întrebată de ce nu notează nimic, aceasta a explicat că înregistrarea putea fi ulterior transcrisă în text cu ajutorul unor instrumente bazate pe inteligență artificială, ceea ce făcea procesul mai rapid și mai eficient decât notițele scrise de mână.

Managerul, însă, nu a fost convins. El a subliniat că întâlnirea implica un client important și a întrebat dacă fusese obținut acordul acestuia înainte de a înregistra conversația. Realizând problema, angajata a oprit imediat înregistrarea.

Discuția s-a mutat apoi de la tehnologie la așteptările existente în mediul profesional.

O lecție dincolo de productivitate

Angajata din Gen Z a susținut că transcrierea realizată cu ajutorul inteligenței artificiale putea surprinde fiecare detaliu în doar câteva secunde și s-a întrebat de ce mai este necesară luarea notițelor de mână. Dintr-o perspectivă practică, înregistrarea conversației părea soluția superioară.

Managerul a răspuns că problema nu era eficiența, ci percepția. Potrivit lui, clientul interpretase lipsa notițelor ca pe un semn de dezinteres sau lipsă de respect.

Surprinsă de explicație, angajata a întrebat dacă simplul fapt de a ține un pix în mână și de a scrie notițe era suficient pentru a transmite atenție și implicare.

Managerul a răspuns că, în multe contexte profesionale, astfel de gesturi vizibile comunică respect și interes. Clienții asociază adesea luarea de notițe cu ascultarea activă, indiferent dacă există alternative tehnologice mai avansate.

Concluzia principală

Schimbul de replici a dus, în cele din urmă, la o înțelegere mai amplă. Deși tehnologia poate îmbunătăți fără îndoială productivitatea, interacțiunile de la locul de muncă nu sunt guvernate exclusiv de eficiență.

Relațiile profesionale sunt modelate și de impresii, etichetă și indicii sociale nerostite.

La finalul conversației, angajata a recunoscut ideea cu umor, observând că însăși această experiență era ceva ce merita notat.

Manager: Aren't you taking notes?



Gen Z: Oh, I'm recording it on my smartphone.



Manager: This is a very important client meeting.



Gen Z: I can transcribe it into text later, so it's efficient, you know.



Manager: Did you seek permission to record the meeting?



Gen Z: (Stops… — Simons (@Simon_Ingari) June 12, 2026