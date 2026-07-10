Povestea de succes a antreprenoarei de 12 ani care a creat o recepționeră cu AI pentru a ajuta micile afaceri să-și gestioneze clienții

Mana Jampala, creatoare și CEO a Voxa. Sursa foto: Gavin Dew via Facebook

Dacă vreți o dovadă că inteligența artificială dă naștere unei noi generații de antreprenori, nu trebuie să căutați mai departe de Mana Jampala. Aceasta locuiește în Columbia Britanică și este creatoarea în vârstă de doar 12 ani a recepționerei virtuale bazate pe inteligență artificială Voxa.

Ea a lansat produsul în noiembrie 2025 pentru a ajuta micile afaceri să răspundă apelurilor telefonice și să evite pierderea potențialilor clienți.

Jampala a declarat pentru Business Insider că i-a venit această idee după ce a petrecut timp la locul de muncă al tatălui său.

„Când aveam 11 ani, mergeam la locul de muncă al tatălui meu și observam că pierdeau foarte multe apeluri”, a spus Jampala. „Este o echipă foarte mică, așa că erau mereu foarte ocupați. Fie ignorau apelurile, fie pur și simplu nici nu le observau.”

Ce este Voxa

Deși câteva apeluri pierdute pot părea lipsite de importanță, în timp veniturile ratate se acumulează.

Aici intervine Voxa, spune ea. Asistentul vocal disponibil 24 de ore din 24, șapte zile din șapte, poate răspunde la apeluri, programa întâlniri pentru angajați, prelua comenzi pentru restaurante, gestiona apelurile ratate și genera rezumate după fiecare convorbire. Deși Voxa există de mai puțin de un an, tânăra fondatoare spune că sistemul gestionează deja sute de apeluri.

Ea lucrează în prezent la atragerea primului client plătitor.

Jampala a lansat și o platformă numită Voxa Agents, care le permite utilizatorilor să creeze agenți AI folosind simple instrucțiuni în limbaj natural. Clienții pot descrie în cuvinte obișnuite ceea ce își doresc, iar platforma generează rezultatele necesare.

„În mod ideal, parcursul meu ar arăta cam așa: să dezvolt afacerea din resurse proprii timp de unul sau doi ani, apoi să intru într-un accelerator precum Y Combinator sau A16z”, spune Jampala. „După ce termin etapa acceleratorului, vreau să continui să cresc constant. Când voi ajunge în etapa potrivită, voi căuta finanțare de tip venture capital și voi continua să extind afacerea.”

Nativi AI

Jampala face parte din Generația Alpha, o generație care crește având la îndemână inteligența artificială și alte tehnologii avansate.

Ea spune că a devenit interesată de AI încă de la vârsta de 9 ani. De atunci, a participat la tabere de programare Scratch, a învățat limbajul Python, a câștigat un premiu special într-o competiție științifică la nivel universitar în timpul unei vizite în India și a obținut un grant din partea programului 1517 Medici Project. Fondul 1517 oferă granturi elevilor de liceu, studenților și chiar celor care au abandonat studiile, dacă dezvoltă startup-uri.

„Întotdeauna mi-am dorit să pornesc o afacere în domeniul tehnologiei”, spune Jampala.

Deși are prieteni și practică sport de performanță, ea spune că dezvoltarea startup-ului a fost, în mare parte, o activitate solitară.

„Îmi place foarte mult, dar uneori mă simt izolată. În zona în care locuiesc nu cunosc alți copii de vârsta mea care să facă același lucru”, spune ea.

Jampala a reușit însă să intre în legătură cu alți tineri pasionați de tehnologie prin comunități online, precum Discord.

„Am cunoscut o mulțime de oameni extraordinari, inclusiv copii de 13 ani care știu să programeze și conduc deja startup-uri”, spune Jampala. „Le-aș recomanda tuturor tinerilor fondatori care caută o comunitate să facă același lucru.”

„Sistemul de bază a fost gata în două săptămâni, dar adaug mereu cod nou”

Pentru a crea Voxa, Jampala a folosit inițial ChatGPT de la OpenAI pentru a genera și îmbunătăți mici fragmente de cod, pe care le analiza înainte de a continua. Ulterior, a trecut la sistemul Claude al companiei Anthropic, pe care l-a considerat mai util pentru programare.

„În loc să-i cer să scrie întreaga bază de cod dintr-o singură încercare, prefer să-i solicit bucăți mici de cod, astfel încât să le pot analiza, testa, să văd dacă apare vreo eroare, să înțeleg de ce și apoi să o repar”, spune Jampala. „Acum am o bază uriașă de cod despre care știu că funcționează, pentru că am testat fiecare componentă în parte.”

La început, Jampala s-a bazat pe sisteme dezvoltate de alte companii pentru a construi agenții AI, însă în prezent folosește propriul backend, creat de ea.

„Sistemul de bază a fost gata în două săptămâni, dar adaug mereu cod nou, repar erori și dezvolt funcționalități noi. Este un proces care nu se termină niciodată”, spune ea.

Cum este să fondezi o companie la 12 ani

Desigur, să fondezi o companie la doar 12 ani nu este lipsit de provocări. La început, Jampala și-a prezentat produsul Voxa direct afacerilor locale, însă vârsta ei devenea aproape întotdeauna subiect de discuție.

„Primeam foarte des reacții de genul: «Stai puțin, câți ani ai?» Sau: «Te ajută unul dintre părinți? Ai făcut totul singură?»”, povestește ea.

Din acest motiv, pe lângă întâlnirile față în față, a început să contacteze potențiali clienți și în mediul online.

„Răspunsurile lor erau mai puțin concentrate pe vârsta mea”, spune Jampala. „Poate că întâlnirile față în față au acest efect, dar online oamenii sunt mai interesați de produs.”

Până acum, ea a combinat apelurile la rece cu folosirea rețelei sale de contacte pentru a ajunge la potențiali clienți. De exemplu, a avut o discuție cu directorul executiv al Camerei de Comerț din orașul său.

„Strategia mea în acest moment este să folosesc conexiunile pe care le am și să cer recomandări directe, pentru că acestea au rezultate mai bune decât contactarea complet la rece”, spune Jampala.

Ea recunoaște că și convingerea unor companii să adopte inteligența artificială în activitatea lor poate fi dificilă, însă rămâne optimistă.

„Cred că multe companii se tem că propriii clienți se vor simți ignorați. Eu cred însă că, în câteva luni sau într-un an, oamenii se vor simți foarte confortabil cu astfel de soluții, pentru că tot mai multe afaceri le adoptă deja”, spune Jampala.