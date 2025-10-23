S-a lansat carcasa care vindecă dependenții de telefon pentru că e prea grea ca să poată fi ținută în mână mult timp. Cum arată „husa”

O husă de telefon „grea de tot” își propune să îi ajute pe oameni să scape de dependența de smartphone, făcând dispozitivul prea greu pentru a fi ținut în mână perioade lungi.
„6-Pound Phone Case”, care cântărește 2,72 kilograme, este realizată din oțel inoxidabil solid. Inspirația a venit de la telefoanele portabile masive din anii ’80, când dispozitivul era un instrument, nu un computer de buzunar.
Echipa din spatele ideii, de la Matter Neuroscience, un site american din California axat pe starea de bine, spune că totul a început ca o glumă, dar acum husa din oțel este disponibilă la vânzare pentru 210 dolari (aproximativ 180 de euro).
Un purtător de cuvânt a declarat: „Este grea. Mâinile și brațele tale obosesc fizic în timp ce o folosești. Acea oboseală te face să lași telefonul jos. Este un mecanism fizic de feedback împotriva folosirii excesive — și îți tonifică și mușchii.”
Husa este și incomodă, deoarece nu încape într-un buzunar, așa că trebuie purtată într-o geantă, asemenea unui laptop, sau lăsată într-o altă încăpere.
Dispozitivul este format din două bucăți separate de oțel, care trebuie înșurubate pe telefon cu ajutorul unei chei imbus, ceea ce face dorința de a o scoate suficient de enervantă încât să descurajeze impulsul de a scăpa de ea.