Studiu: Giganţii tehnologici continuă să urmărească utilizatorii, chiar dacă aceştia au dezactivat funcţia

Giganţii tehnologici Google, Microsoft şi Meta ignoră sistematic activarea opţiunii utilizatorilor de a nu mai fi urmăriţi online şi continuă să colecteze date despre aceştia, reiese dintr-o cercetare recent dată publicităţii, potrivit Agerpres.

Astfel, în baza Auditului de Confidenţialitate, realizat în martie 2026, de webXray, a reieşit faptul că, deşi există un mecanism special (GPC) care ar trebui să oprească monitorizarea online a utilizatorilor, multe site-uri şi servicii îl ignoră şi instalează în continuare cookie-uri de urmărire.

Potrivit sursei citate, aproximativ jumătate dintre site-urile analizate nu respectă opţiunile utilizatorilor, iar problema este amplificată de faptul că inclusiv bannerele de consimţământ pentru cookie-uri nu funcţionează corect în multe cazuri.

„Într-o lovitură majoră pentru confidenţialitatea consumatorilor, un nou audit forensic relevă faptul că giganţii tehnologici Google, Microsoft şi Meta ignoră sistematic semnalele de "option-out" pentru confidenţialitate, definite legal. (...) 194 de servicii de publicitate online setează cookie-uri de urmărire chiar şi după ce utilizatorii invocă explicit semnalul Global Privacy Control (GPC).

Constatările expun ceea ce cercetătorii identifică drept o neconformitate la scară industrială cu California Consumer Privacy Act (CCPA), observând că 55% dintre site-urile auditate setează cookie-uri publicitare, în ciuda opţiunilor de renunţare ale utilizatorilor”, se arată într-un articol de specialitate, publicat de cybersecuritynews.com.

Mai mult, studiul a constatat că marea majoritate a bannerelor de cookie-uri nu reuşesc să protejeze utilizatorii şi, chiar mai grav, cele certificate oficial de Google eşuează frecvent în a împiedica compania să seteze cookie-uri după ce utilizatorul a optat să nu mai fie urmărit. Practic, la cei trei mari furnizori de CMP, certificaţi de Google, testaţi de webXray, ratele de eşec la „option-out” au variat între 77% şi 91%.

Cercetarea de specialitate estimează că situaţia ar putea duce la amenzi uriaşe, ce pot ajunge la 5,8 miliarde de dolari, pentru companii şi, în plus, evidenţiază aspecte legate de protecţia datelor personale în mediul online.