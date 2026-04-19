Un nou motor de căutare german îi lasă pe oameni să verifice dacă rudele lor au fost naziste. Milioane de accesări în doar o lună

Până la sfârșitul anilor 1930, „marea majoritate a germanilor îl susțineau pe Hitler și statul nazist”, potrivit Muzeului Memorial al Holocaustului din Statele Unite. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Un nou motor de căutare, care permite utilizatorilor să caute înregistrări ale partidului nazist pentru a afla dacă strămoșii lor au fost membri ai partidului, a fost accesat de milioane de ori de la lansarea sa la începutul acestei luni. Baza de date imensă a fost pusă la dispoziție de ziarul german Die Zeit în încercarea de a „pune capăt tăcerii născute din rușinea nejustificată”, potrivit unui editorial al publicației. Aceasta este administrată în colaborare cu arhive din Germania și Statele Unite, scrie CNN.

Fondat după Primul Război Mondial, partidul lui Hitler nu a câștigat cu adevărat popularitate până la prăbușirea economică a Marii Criză Economică. Sprijinul pentru acesta a crescut brusc în timpul alegerilor din 1930, iar când Hitler a fost ales trei ani mai târziu, a desființat toate celelalte partide, creând o mișcare de masă care controla toate aspectele vieții germane.

Până la sfârșitul anilor 1930, „marea majoritate a germanilor îl susțineau pe Hitler și statul nazist”, potrivit Muzeului Memorial al Holocaustului din Statele Unite.

Potrivit ziarului Die Zeit, 10,2 milioane de germani s-au alăturat partidului în 20 de ani, iar în punctul culminant al partidului, la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, acesta avea aproximativ 9 milioane de membri.

În ultimele zile ale războiului, naziștii au încercat să distrugă vasta colecție de carduri de membru ale partidului, dar acestea au fost salvate în ultimul moment și ulterior predate americanilor. Au fost apoi depozitate în Centrul de Documente din Berlin, dar ulterior au fost transferate la Arhivele Federale Germane, copii ale acestora fiind și la Arhivele Naționale ale SUA, a relatat ziarul.

O purtătoare de cuvânt a ziarului Die Zeit a declarat pentru CNN că noul site a fost accesat de milioane de ori și distribuit de mii de ori.

Christian Staas, șeful departamentului de istorie al publicației Die Zeit, a declarat pentru CNN că motorul de căutare a primit un răspuns copleșitor. El a explicat că, în medie, 75.000 de persoane apelează la Arhivele Federale Germane pentru aceste informații în fiecare an, iar când Arhivele Naționale ale SUA au pus la dispoziție online documentele, cererea a fost atât de mare încât site-ul web a fost temporar indisponibil.

„Die Zeit a obținut acces la aceste înregistrări și, cu ajutorul inteligenței artificiale, a dezvoltat o opțiune convenabilă de căutare. Acest nivel de interes pare relativ nou și sunt sigur că faptul că majoritatea foștilor membri NSDAP (partidul nazist) sau a persoanelor implicate în crime naziste sau crime de război nu mai sunt în viață le facilitează multor oameni să pună întrebări despre propria istorie”, a spus Staas.

„În sondajele de opinie, doar foarte puțini germani spun că strămoșii lor au susținut regimul nazist și destul de mulți cred că familiile lor s-au opus lui Hitler. Evident, acest lucru nu poate fi adevărat. Poate că motorul nostru de căutare îi ajută pe oameni să ajungă la o imagine mai realistă asupra trecutului”, a adăugat el.

Unii dintre cei care au căutat înregistrările și-au împărtășit reacțiile cu Die Zeit după ce au aflat că suspiciunile lor au fost confirmate.

„Sentimentele mele sunt în toate părțile”, a scris una dintre persoane, identificată doar cu pseudonimul Katha1927, care bănuia că ambii bunici se alăturaseră partidului.

„Mă întreb care dată de intrare mi se pare mai proastă: 1931 – atât de devreme, deja atât de convinși? Sau 1941 – chiar dacă știau deja atât de multe?”, a spus ea.

O altă persoană a spus: „Timp de peste 40 de ani m-am întrebat dacă străbunicul meu era membru. A fost inginer de căi ferate în timpul perioadei naziste și întotdeauna se înfuria ori de câte ori se punea în discuție subiectul războiului. Întrebarea primește răspuns. Mulțumesc, Zeit, chiar dacă doare îngrozitor”.

O persoană identificată drept „mătușa Horst” a declarat că cercetările familiale s-au concentrat întotdeauna anterior pe o ramură evreiască, despre care a spus că a fost „ștearsă de Shoah”.

Persoana a spus că l-a descoperit pe „soțul «arian» al unei strămătuși evreice”, care s-a alăturat partidului nazist în 1933.

„Soția sa, de care probabil a divorțat, a fost ucisă în mai 1942 de gazele de eșapament ale unui camion în Kulmhof (lagărul de exterminare)”, a scris ea.

Christine Schmidt, co-director al Bibliotecii Wiener despre Holocaust din Londra, a descris motorul de căutare drept „o binecuvântare pentru studiile despre perioada nazistă”.

„La apogeul său, partidul nazist avea aproximativ 8 milioane de membri, oamenii aderând din diverse motive: un sentiment de disperare economică, atracția naționalismului și a conducerii carismatice sau din cauza propriului antisemitism”, a spus Schmidt.

Ea a spus că accesibilitatea datelor din arhivă „reprezintă un pas semnificativ înainte în ceea ce privește evaluarea națională și internațională a acestei perioade și a ororii care a rezultat din ea”, adăugând că „într-o epocă a dezinformării sporite despre istoria Holocaustului, aceasta este, de asemenea, o reamintire a puterii documentației originale și a capacității lor probatorii în fața negării sau distorsiunii faptelor perioadei”.