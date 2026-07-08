Un fost cercetător de la Tesla a dezvăluit planurile pentru un robot umanoid european. Cum va arăta Northstar, alimentat de AI

3 minute de citit Publicat la 23:30 08 Iul 2026 Modificat la 23:30 08 Iul 2026

Proiectul de design pentru robotul umanoid european cu AI, Northstar. Sursa foto: UMA via X

Un fost cercetător al companiei Tesla, care a lucrat la robotul Optimus al lui Elon Musk, a prezentat planurile pentru dezvoltarea unui robot umanoid ușor, destinat uzinelor de producție, depozitelor logistice și, în cele din urmă, locuințelor.

Rémi Cadene, directorul general și cofondatorul startupului UMA, cu sediul la Paris, a declarat că robotul său Northstar, alimentat de inteligență artificială (AI), va viza în primul rând piața europeană, potrivit Bloomberg.

Compania poartă deja discuții cu aproximativ 50 de potențiali clienți pentru a identifica cele mai potrivite scenarii de utilizare.

Unveiling our Northstar design @UMA_Robots



A body that can navigate our space

Hands that can use our tools

Approachable, competent, calm

A robot you feel at ease having at your workplace and home pic.twitter.com/qRulfeH0e1 — Remi Cadene (@RemiCadene) July 7, 2026

„Având în vedere tendințele demografice, cererea va fi semnificativă”

„Costurile cu forța de muncă sunt foarte ridicate și, având în vedere tendințele demografice, cererea va fi semnificativă”, a spus Cadene, făcând referire la îmbătrânirea populației Europei.

Pe 6 iulie, Cadene le-a prezentat jurnaliștilor un prototip timpuriu al robotului Northstar la sediul UMA. Pentru a demonstra echilibrul și capacitatea de reacție a robotului metalic, acesta l-a împins ușor cu un băț.

Former Tesla scientist Rémi Cadene plans to produce a humanoid AI robot for manufacturing, logistics and homes, with his Paris-based startup #UMA. He showed an early prototype at their Paris HQ yesterday : pic.twitter.com/qxCRs8Zn9A — Benoît Berthelot (@BenoitBerthelot) July 7, 2026

Compania își propune să livreze până la sfârșitul anului o versiune demonstrativă (proof of concept), care va fi echipată cu roți în locul picioarelor și va fi acoperită cu un strat exterior flexibil, pe care Cadene îl compară cu îmbrăcămintea de lucru. Obiectivul este realizarea unui robot ușor, cu o greutate de aproximativ 40 de kilograme, astfel încât acesta să poată interacționa în siguranță cu oamenii.

Companiile tech investesc tot mai mult în roboți umanoizi cu AI

Investitorii manifestă un interes tot mai mare pentru roboții alimentați de inteligență artificială, considerați o soluție pentru automatizarea proceselor industriale pe fondul scăderii populației active.

Companii precum Tesla și Figure AI investesc masiv în proiecte care valorifică progresele din domeniul inteligenței artificiale pentru a îmbunătăți capacitățile roboților. În paralel, mai multe startupuri europene atrag finanțări importante, printre care Genesis, din Franța, și Neura Robotics, din Germania.

Cine este în spatele UMA

Specialist în învățare automată (machine learning), Cadene a fondat UMA în octombrie 2025 împreună cu Pierre Sermanet, fost cercetător la Google DeepMind, Simon Alibert, fost inginer la Hugging Face, și designerul hardware Rob Knight.

Startupul are în prezent aproximativ 30 de angajați în Paris, Londra și Elveția. Pionierul inteligenței artificiale Yann LeCun este consilier al companiei, iar printre investitori se numără miliardarul francez din tehnologie Xavier Niel și fostul pilot de Formula 1 Nico Rosberg.

Printre fondurile de capital de risc care susțin compania se numără Greycroft, Relentless, Unity Growth Fund, Red River West și Factorial, potrivit site-ului startupului.

„Așa învață un copil să-și lege șireturile”

„Creierul” bazat pe inteligență artificială al robotului este antrenat printr-o metodă numită învățare în timp real (real-time learning), care îi permite să urmărească o demonstrație, să învețe o abilitate și să își îmbunătățească performanța la o sarcină nouă, fără a fi nevoie să fie reprogramat pentru fiecare aplicație.

„Așa învață un copil să-și lege șireturile: mai întâi cineva îi arată cum se face, iar apoi își perfecționează abilitatea prin exercițiu”, a explicat Cadene.

În laboratorul din Paris, acesta a prezentat și brațe robotice dotate cu sisteme de vedere computerizată, capabile să identifice, să sorteze și să separe dibluri din plastic în funcție de culoare.

Cadene a lucrat anterior la sistemul Autopilot și la robotul Optimus al Tesla, înainte de a deveni coordonatorul diviziei de robotică a platformei open-source de inteligență artificială Hugging Face.

El este convins că roboții personali vor ajunge la adopție pe scară largă mai rapid decât au făcut-o smartphone-urile - o tranziție care a durat aproximativ 12 ani - deoarece umanoizii vor fi capabili să contribuie chiar ei la fabricarea altor roboți.