Un robot de reciclare bazat pe inteligență artificială sortează 100 de kg de haine în 2-3 minute. Imagini spectaculoase din China

Într-un parc industrial din Zhangjiagang, un oraș de mici dimensiuni de pe coasta de est a Chinei, un robot masiv bâzâie și şuieră necontenit, înghite grămezi de haine uzate și le sortează automat. Poate sorta 100 de kilograme de haine în 2-3 minute, scrie AP News.

Elementul care o diferențiază este folosirea inteligenței artificiale pentru clasificarea rapidă a textilelor în funcție de compoziție, oferind o imagine clară asupra modului în care AI ar putea contribui la reducerea impactului produs de deșeurile textile sintetice.

Mașina, denumită Fastsort-Textile și inclusă de revista Time în topul celor mai bune invenții ale anului 2025, a fost dezvoltată de DataBeyond, o companie chineză specializată în reciclare prin inteligență artificială, înființată în 2018.

„Putem valorifica mult mai eficient deșeurile textile și putem reduce cantitatea care ajunge să fie incinerată, ceea ce ar reprezenta un ajutor important pentru recuperarea resurselor”, a declarat Mo Zhuoya, directorul general al DataBeyond.

Textilele sintetice, obținute din combustibili fosili, reprezintă o variantă ieftină și extrem de populară în industria modei. La nivel global, acestea însumează aproximativ 70% din producția totală de textile, potrivit unui raport al organizației nonprofit Circle Economy, cu sediul la Amsterdam, care analizează soluții pentru reducerea deșeurilor textile.

Deșeurile textile sunt o sursă majoră de poluare la nivel mondial, iar China este principalul contributor. Potrivit raportului 2025 Key Insights and Trends al Organizației Mondiale a Comerțului, China a fost lider mondial la exporturile de textile, cu o valoare de 142 de miliarde de dolari, de peste două ori mai mare decât cea a Uniunii Europene.

Fastsort-Textile este utilizată, deocamdată, într-un singur loc din China: la Shanhesheng Environmental Technology Ltd., o unitate de reciclare a textilelor din Zhangjiagang, care a instalat mașina în 2025.

Echipamentul folosește un scanner bazat pe inteligență artificială pentru a identifica compoziția textilelor și pentru a le sorta în funcție de tipul fibrelor, astfel încât materialele să poată fi reciclate ulterior.

Fastsort-Textile poate sorta 100 de kilograme de haine în doar două până la trei minute, comparativ cu aproximativ patru ore necesare unui muncitor pentru aceeași operațiune. Potrivit unei analize realizate de Shanhesheng, mașina poate procesa două tone pe oră, în timp ce două persoane ar avea nevoie de două zile pentru a face același volum de muncă și cu o precizie mai redusă.

Muncitorii așază teancurile de textile pe benzi, care le transportă prin scanner. Acesta emite un şuierat ascuțit în timp ce citește compoziția materialelor, iar un flux video transmis în timp real afișează rezultatele pe partea laterală a echipamentului.

După scanare, textilele sunt direcționate către zonele de sortare a nylonului și poliesterului, unde intră în procesul de reciclare. Articolele care nu ating pragul stabilit sunt separate într-o altă zonă și ajung, în principal, la incinerare sau la groapa de gunoi, exact acolo unde poluarea textilă produce cele mai mari efecte negative.

„Un astfel de sistem reduce costurile cu forța de muncă și economisește timp. Atunci când oamenii sortează materialele, nu pot stabili cu exactitate dacă un produs conține 80% sau 90% poliester. Această mașină greșește foarte rar”, a declarat Cui Peng, director de vânzări la Shanhesheng.

Înainte, până la 50% dintre textilele procesate erau considerate imposibil de reciclat și erau trimise la groapa de gunoi sau la incinerare. Odată cu introducerea mașinii Fastsort-Textile, acest procent a scăzut la 30%, a spus Li Bin, director de vânzări.

„Chiar dacă mașinile sunt deja capabile să sorteze, energia oamenilor este limitată”, a spus el. „Oamenii nu pot lucra 24 de ore din 24, așa că, în cele din urmă, roboții ar putea prelua aceste roluri. Obiectivul final este o fabrică în care roboții să funcționeze non-stop, 24 de ore din 24.”