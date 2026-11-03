„Viitorul ne aduce inteligență pentru toată lumea”. Cum ne schimbă AI-ul viața

2 minute de citit Publicat la 14:14 03 Noi 2026 Modificat la 14:14 03 Noi 2026

În stânga, George Haber, antreprenor ZenAiOs. Colaj foto: Captură Antena 3 CNN / Getty Images

Inteligența artificială schimbă deja felul în care muncim, învățăm și ne desfășurăm activitățile de zi cu zi. La București, lideri din marile companii de tehnologie, reprezentanți ai instituțiilor europene și specialiști au discutat despre oportunitățile aduse de AI, dar și despre riscurile legate de siguranța datelor, locurile de muncă și securitatea cibernetică. Evenimentul a adus în prim-plan și demonstrații practice, prin care participanții au putut vedea cum este folosită inteligența artificială în viața reală.

Tehnologia avansează într-un ritm tot mai rapid, iar inteligența artificială începe să schimbe regulile în aproape toate domeniile, de la educație și medicină până la afaceri și securitate.

„Oferim soluții hardware, în principal pentru dezvoltatorii de software, astfel încât să își poată rula agenții sau orice altceva au nevoie, nu în cloud, ci în privat, astfel încât să își protejeze datele și să elimine partea de cenzură”, a explocat Cosmin Ștefănescu, Regional Sales Manager la o companie de tehnologii.

„Să ne gândim din perspectiva aceasta optimistă, legată de modul în care inteligența artificială ne poate augmenta competențele și capacitățile umane și profesionale, în același timp, astfel încât să putem fi mai buni, mai eficienți și mai productivi în ceea ce facem”, a adăugat Alexandra Cernian, expert în AI și profesor la Politehnica.

Evenimentul a luat naștere din dorință, dar și din necesitate.

„Este un eveniment pe care l-am început din dorința de a educa piața și dintr-o necesitate. A pornit de la dorința de a demonta temerile legate de inteligența artificială. Am început, în urmă cu trei ediții, prin a explica ce este inteligența artificială, iar astăzi am ajuns să învățăm unde și cum o putem aplica”, a spus Ruxandra Tătaru, organizator AI Expo.

Viitorul prinde contur chiar de pe băncile școlii, unde elevii construiesc roboți și experimentează cu inteligența artificială.

„Viitorul ne aduce inteligență pentru toată lumea. Adică ceea ce anul trecut exista doar în mintea celor mai buni doctori sau profesioniști din lume este acum accesibil oricărui copil, adult sau bunic, de oriunde din lume”, a spus George Haber, antreprenor ZenAiOs.

„Noi integrăm inteligența artificială prin intermediul camerei noastre, care ne ajută în perioada autonomă de 30 de secunde din timpul jocului, în care ne deplasăm 100% autonom pe teren. Robotul funcționează doar pe baza senzorilor și a codului scris de departamentul nostru de programare”, a adăugat Bogdan Coman, liderul unei echipe de robotică.

La nivel european, accentul cade acum pe aplicarea concretă a legislației privind inteligența artificială.

„Eu cred că trebuie să gândim procesul de integrare a inteligenței artificiale în tot ceea ce înseamnă munca și viața noastră de zi cu zi. Pentru a face acest lucru la nivel european, am lucrat împreună cu colegii mei la reglementarea inteligenței artificiale.

Am depus o serie de amendamente aprobate de Parlamentul European, prin care urmărim să securizăm datele, să protejăm minorii și să protejăm informațiile importante pentru companii și pentru sistemul public, în special în domeniile sănătății și educației.

Practic, avem reglementări care trebuie transpuse în legislația națională. Dacă vom face acest lucru, vom fi în siguranță”, a spus vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu.

Inteligența artificială deschide tot mai multe posibilități, însă provocarea este să învățăm să o folosim în avantajul nostru, fără să pierdem controlul asupra datelor și deciziilor importante.