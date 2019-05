FOTO - Poza cu Mihai Bendeac care a scandalizat internetul

Deci nu există așa ceva!!! ?? Aseară, după spectacol, când m-am dezbrăcat, transpirația mi-a transmis un mesaj de iubire. ??‍♂️???‍♂️

A post shared by Mihai Bendeac (@jurnalul_unui_burlac) on May 22, 2019 at 12:57am PDT